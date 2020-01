Les Rôtisseries St-Hubert et les Services de café Van Houtte s'allient pour offrir du café Van Houtte® de première qualité dans tous les restaurants de la chaÎne

Un partenariat au goût typiquement québécois

MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Rôtisseries St-Hubert Ltée et les Services de café Van Houtte Inc. (SCVH) sont heureux d'annoncer que le café Van Houtte® de première qualité deviendra le café officiel de tous les restaurants St-Hubert. Les SCVH sont très fiers de distribuer les cafés de la marque québécoise Van Houtte® et d'offrir à ce joueur clé du secteur de la restauration une solution café complète. Cette entente réjouira certainement les nombreux amateurs de café et de ces deux marques emblématiques.

« Nous sommes ravis d'intégrer l'offre exceptionnelle de St-Hubert », indique Chris McMahon, vice-président et directeur général, SCVH. « Les cafés Van Houtte® qui seront servis dans les restaurants St-Hubert sont créés à partir de grains de café de grande qualité, sélectionnés avec soin et torréfiés selon une méthode de torréfaction européenne traditionnelle en lots individuels. C'est ce savoir-faire qui nous permet d'offrir aux clients de St-Hubert un café riche et savoureux qui agrémentera les millions de repas servis chaque année dans les 124 restaurants de la chaîne. Nous nous considérons privilégiés d'accompagner St-Hubert qui, tout comme Van Houtte®, fait partie de notre culture populaire. »

Forte de l'héritage de son fondateur, Van Houtte® élabore d'une main de maître des cafés de qualité depuis un siècle. La marque, qui a célébré 100 ans de passion l'année dernière, donnera l'occasion aux amateurs de café de découvrir le café sous toutes ses formes. En effet, dans le cadre de cette association, les deux entreprises évaluent différentes initiatives de promotions-croisées dont pourra bénéficier la clientèle de St-Hubert, et la possibilité d'intégrer le café Van Houtte® aux recettes offertes dans les restaurants de la chaîne. De plus, St-Hubert accroîtra la promotion et l'offre de cafés alcoolisés et de spécialité.

« Chez St-Hubert, nous sommes l'un des chefs de file du domaine de la restauration depuis 68 ans. À force de passion, de rigueur, d'innovation et d'écoute attentive de ce que désirent nos clients, les années nous ont rendus encore plus forts et crédibles, et l'authenticité se goûte dans chacun de nos plats. Une collaboration avec la marque montréalaise Van Houtte® en est une toute naturelle ; ensemble, nous mettons en commun expertise et expérience », déclare d'emblée Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert. « C'est une véritable fierté pour notre chaîne et ses 10 000 employés de mettre en valeur des produits locaux, allant des choux récoltés par des agriculteurs d'ici, au poulet et aux côtes levées d'exception du Québec, de même que le café Van Houtte®, une entreprise reconnue de chez nous, qui nous permettra d'offrir un café au goût unique à nos clients. »

« Ce partenariat stratégique avec St-Hubert, une entreprise née à Montréal tout comme la marque Van Houtte®, est pour nous une occasion de partager, d'une toute nouvelle manière, notre savoir-faire et notre passion pour le café », explique Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada. « Nous sommes fiers de collaborer avec une entreprise qui partage notre vision, pour offrir aux consommateurs une expérience café encore plus accessible et complète. »

À PROPOS DES SERVICES DE CAFÉ VAN HOUTTE

Les Services de café Van Houtte Inc. sont le principal fournisseur de services de café au Canada pour la clientèle commerciale. Ils proposent des programmes de boissons adaptés à chaque secteur d'industrie grâce à des services de maintenance et de livraison sans tracas, combinés à une vaste gamme de cafés, thés et autres boissons de qualité supérieure offerts dans une variété de formats, et à des systèmes d'infusion multifonctions fiables et performants, incluant des cafetières Keurig® une tasse à la fois et des systèmes du grain à la tasse. Ils ont pour mission d'offrir aux entreprises locales, régionales et nationales, ainsi qu'aux fournisseurs de services alimentaires, des solutions diversifiées qui répondent à leurs besoins. Leur couverture nationale et leurs racines locales leur permettent de servir les hôtels, universités et collèges, établissements de santé, restaurants, stations-service et dépanneurs avec tous les avantages d'une grande entreprise et le service personnalisé d'un petit fournisseur.

À partir de 31 succursales de service situées stratégiquement d'un bout à l'autre du pays, ils servent plus d'un million de tasses de café par jour par l'entremise de leurs quelque 40 000 entreprises clientes. Les Services de café Van Houtte sont une filiale de Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, dont le siège social et l'usine de torréfaction sont situés à Montréal. Membres de la famille Keurig Dr Pepper Inc., les Services de café Van Houtte sont également un chef de file en matière de développement durable grâce à leurs divers programmes d'approvisionnement responsable et de soutien aux communautés locales et mondiales, ainsi que leurs initiatives visant à réduire l'impact environnemental de leurs opérations. Leur patrimoine - une combinaison unique de traditions de torréfaction de la marque de café Van Houtte® depuis 1919 et de technologies révolutionnaires - en fait une solution café complète et inégalée. Pour en savoir plus au sujet de notre entreprise, visitez www.servicescafevh.com.



À PROPOS DU GROUPE ST-HUBERT

Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 124 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque

St-Hubert et aussi sous les autres marques de restaurant de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

