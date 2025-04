Un ambitieux plan de croissance déployé d'ici 2026

BOISBRIAND, QC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le Groupe St-Hubert est heureux d'annoncer un investissement stratégique majeur de près de 50 millions de dollars qui sera déployé d'ici 2026. Ces engagements financiers viennent consolider la position de leader de la célèbre chaîne dans l'industrie alimentaire, tant dans le domaine des restaurants que des produits d'épicerie. Engagés à assurer une expérience optimale à ses clients, ces investissements seront principalement dédiés à la modernisation et à l'ouverture de restaurants, ainsi qu'à des améliorations à ses usines de Boisbriand et de Blainville, contribuant ainsi à la croissance et à l'innovation continue du groupe.

Modernisation des restaurants

Le plan de croissance inclut près de 40 millions de dollars en investissements par les franchisés et la division Restauration du Groupe St-Hubert pour la modernisation des restaurants. Concrètement, plus de 20 restaurants seront rénovés au Québec et 9 établissements seront ouverts d'ici 2026, ce qui permettra d'atteindre 70 % de rôtisseries modernisées dans tout le réseau. Ces sommes visent à toujours rehausser l'expérience client en offrant des espaces actualisés à la hauteur des attentes de la clientèle. Avec un solide et performant réseau de 121 restaurants établis principalement au Québec (90 %), mais aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et soutenu par l'engagement de 91 franchisés, St-Hubert met à profit cette force collective pour concrétiser sa vision, soit celle d'être le leader de l'industrie alimentaire en offrant une expérience exceptionnelle à ses clients.

Deux nouvelles rôtisseries phares

En plus des investissements majeurs dédiés aux rénovations de ses rôtisseries, St-Hubert ouvrira un tout nouvel établissement au Carrefour Laval et ancrera sa présence dans la grande métropole avec un nouveau St-Hubert à la Place Bonaventure de Montréal en 2025. Des nouveaux restaurants verront aussi le jour à Anjou (fév. 2025), Lachenaie, Québec (2), Joliette, Chibougamau et Richelieu.

Ces rôtisseries feront découvrir la toute nouvelle identité visuelle de St-Hubert avec un design revampé. Les équipes de St-Hubert, en partenariat avec l'agence de création LG2, ont rafraîchi l'image de marque et recentré l'identité visuelle de la chaîne autour de ses éléments iconiques appréciés des québécois.es depuis 75 ans.

Des investissements massifs dans les usines de production alimentaire

En tant que producteur et distributeur de produits alimentaires sous la marque St-Hubert, ainsi que pour 26 autres marques, le groupe engage aussi de colossaux investissements pour soutenir la croissance dans cette sphère d'activités.

En effet, l'entreprise investira plus de 11 millions de dollars dans les usines de Boisbriand et de Blainville pour moderniser les équipements, ajouter de nouvelles lignes de production et maintenir le cap sur la productivité croissante. Ce secteur est en pleine effervescence puisque cette année seulement, l'entreprise prévoit le lancement de 27 nouveaux produits sous la marque St-Hubert et 63 nouveautés sous d'autres marques.

St-Hubert va aussi injecter un montant de 650 000 $ pour la construction d'un nouveau centre de Recherche et Développement pour la restauration à Boisbriand, qui devrait être complété en 2025, permettant ainsi la poursuite de l'innovation et le maintien de sa compétitivité dans un secteur en constante évolution.

Groupe St-Hubert - Les investissements en chiffres

Modernisation et ouverture de restaurants : 37 414 000 $

Investissements en 2024 dans 7 restaurants : 8 985 000 $

Investissement en 2025 dans 12 restaurants : 14 079 000 $

Investissements en 2026 dans 13 restaurants : un minimum de 14 350 000 $

Optimisation des usines de fabrication de produits alimentaires : 11 800 000 $

Investissements jusqu'en 2026 dans les usines de Boisbriand et Blainville : 11 150 000 $

Construction d'un nouveau centre de R&D pour la restauration à Boisbriand : 650 000 $

Total : 49 214 000 $

Alors que le Groupe St-Hubert s'apprête à franchir le cap des 75 années d'opérations, nous réaffirmons notre engagement à investir dans nos restaurants afin d'offrir à notre clientèle une expérience distinctive, à la hauteur de la réputation qui fait la fierté de nos rôtisseries depuis tant d'années; nous dévoilerons sous peu nos nouveaux établissements conçus pour faire valoir l'expertise St-Hubert. Animés par notre passion pour l'innovation et l'excellence, c'est avec conviction que nous aussi investissons sans relâche dans la modernisation de notre production alimentaire. Nous avons hâte de partager le fruit de ce travail avec l'ensemble de nos équipes, les entrepreneurs d'ici y ayant contribué, nos franchisés dévoués et surtout, nos fidèles clients. - Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert

À PROPOS DE GROUPE ST-HUBERT

Le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions, la restauration et la production/distribution de produits alimentaires. Son siège social est situé à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 22,4 millions de repas annuellement. La division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques dans les épiceries à travers le Canada. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients. www.st-hubert.com

