Un investissement de 1,5 million de dollars destiné à accroître l'efficacité opérationnelle et renforcer la présence régionale

EDMONTON, AB, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Les Services de café Van Houtte (SCVH), leader des services de café commerciaux au pays et filiale de Keurig Dr Pepper Canada, sont fiers d'annoncer aujourd'hui l'inauguration de leur nouveau bureau et centre de distribution de 26 000 pieds carrés à Edmonton. Cette expansion représente un investissement de 1,5 million de dollars, et s'appuie sur plus de 40 ans de présence dans la région, soulignant l'engagement continu de l'entreprise en faveur de l'innovation, du service à la clientèle et du renforcement de son empreinte dans l'Ouest canadien.

Située dans le parc industriel de l'ouest d'Edmonton, cette nouvelle installation emploie déjà plus de 30 personnes, et son expansion est prévue à mesure que l'entreprise se développe. Cet espace innovant soutient non seulement les opérations régionales des SCVH, mais permet également à l'entreprise de recruter de nouveaux talents afin de répondre à la demande croissante en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et sur les marchés du nord.

« Ce centre représente bien plus qu'une nouvelle installation; il reflète notre stratégie à long terme pour optimiser nos capacités opérationnelles et renforcer notre présence dans cette région clé du Canada », a déclaré Jonathan Theisen, directeur général des Services de café Van Houtte. « Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'investir dans des espaces modernes, durables et collaboratifs qui soutiennent l'innovation et permettent à notre équipe d'évoluer dans un environnement de travail dynamique. »

Les points forts de l'investissement de 1,5 million de dollars sont les suivants :

Un nouvel environnement de bureau de 4 000 pieds carrés conçu par un designer local d' Edmonton .

. Des meubles fabriqués au Canada et une construction respectueuse de l'environnement dirigée par un entrepreneur général local.

et une construction respectueuse de l'environnement dirigée par un entrepreneur général local. Des espaces de travail ouverts et collaboratifs qui reflètent la culture de travail d'équipe et d'innovation des SCVH.

Grâce à cette nouvelle installation, les SCVH sont bien placés pour répondre à la demande croissante de leurs clients tout en contribuant davantage à la vitalité économique de la région d'Edmonton. Cet investissement souligne l'engagement continu des SCVH à soutenir les talents locaux, à renforcer sa présence régionale et à stimuler une croissance durable dans l'Ouest canadien.

À propos des Services de café Van Houtte inc.

Les Services de Café Van Houtte inc. sont le principal fournisseur de services de café au Canada pour la clientèle commerciale. Ils proposent des programmes de boissons adaptés à chaque secteur d'industrie grâce à des services d'entretien et de livraison sans tracas, combinés à une vaste gamme de cafés, thés et autres boissons de qualité supérieure offerts dans une variété de formats et à des systèmes d'infusion multifonctions fiables et performants, incluant des cafetières Keurig® une tasse à la fois et des systèmes du grain à la tasse. Ils ont pour mission d'offrir aux entreprises locales, régionales et nationales, ainsi qu'aux fournisseurs de services alimentaires, des solutions diversifiées qui répondent à leurs besoins. Leur couverture nationale et leurs racines locales leur permettent de servir les hôtels, universités et collèges, établissements de santé, restaurants, stations-service et dépanneurs avec tous les avantages d'une grande entreprise et le service personnalisé d'un petit fournisseur.

À partir de 30 succursales de service situées stratégiquement d'un bout à l'autre du pays, ils servent plus d'un million de tasses de café par jour par l'entremise de leurs quelque 30 000 entreprises clientes. Les Services de café Van Houtte sont une filiale de Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, dont le siège social et l'usine de torréfaction sont situés à Montréal.

Pour plus d'informations : Coralie-Jade Fournier, Directrice, Corporate communications, [email protected]