St-Hubert lance une offensive pour contrer les impacts de l'économie au bénéfice de ses clients.

BOISBRIAND, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Les Rôtisseries St-Hubert ont dévoilé leur nouveau menu le 8 octobre dernier en offrant des prix plus avantageux, et plus flexibles. L'iconique chaîne de restaurants du Québec spécialisée dans le poulet rôti et les côtes levées propose plusieurs nouvelles offres à sa clientèle, tout cela dans le but de s'ajuster à la réalité avec laquelle les Québécois doivent composer. En effet, le contexte économique actuel a un impact sur les petits plaisirs de la vie, comme celui d'aller en restaurant, et c'est dans cet esprit que St-Hubert a concocté des propositions à valeur ajoutée.

À QUOI LA CLIENTÈLE PEUT-ELLE S'ATTENDRE?

Gel de prix sur tous les plats principaux du menu St-Hubert.

Réduction de prix sur une centaine d'items au menu, comme des entrées, des boissons et des desserts (des baisses de prix moyens de l'ordre de 11 % sur les items sélectionnés), et ce, sans diminuer les portions ni altérer la qualité.

En salle à manger : Quatre nouveaux plats pour le lunch à partir de 12 $ Désormais, St-Hubert propose en salle à manger de compléter TOUS les plats principaux avec deux choix parmi une sélection d'entrées, de desserts ou de boissons chaudes ou froides pour 4 $ lors du midi et 8 $ pour la table d'hôte du soir*

Les classiques St-Hubert et les promotions actuellement en vigueur ne changent pas. La marque tient à préserver ce que ses clients aiment tout en bonifiant ce qui leur est proposé, sans jamais même envisager la réduflation.

« L'inflation peut faire mal aux Québécois et plusieurs familles doivent dorénavant faire des choix difficiles et différents lorsque vient le temps d'investir dans les activités de loisirs et de divertissement. Chez St-Hubert, nous avons à cœur notre clientèle et dans ce contexte, nous voulons revoir notre équation de valeur et adapter nos forfaits pour qu'ils soient plus flexibles et plus accessibles. Il est important pour nous que les clients ressentent qu'ils en ont pour leur argent. L'ensemble du réseau St-Hubert ainsi que ses franchisés joignent leurs forces pour offrir une expérience de restaurants accessible pour la famille, les collègues et les amis » explique Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.





NOUVELLES OFFRES, NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

St-Hubert a profité du renouvellement de ses offres pour rafraîchir son image de marque. Accompagné par l'agence de création LG2, l'identité visuelle a été modernisée autour des éléments phares de la marque. Le célèbre logo St-Hubert, symbole emblématique tant aimé des Québécoises et Québécois, est évidemment toujours au cœur de la nouvelle image.

* D'autres forfait sont disponibles au comptoir pour emporter et à la livraison

À PROPOS DE GROUPE ST-HUBERT

St-Hubert est la rôtisserie par excellence depuis 1951. Fondée à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui servent annuellement plus de 22 millions de repas. Notre service attentionné et nos ingrédients de qualité supérieure ont fait la renommée de nos plats, qu'ils soient servis dans nos restaurants, livrés à la maison par notre célèbre flotte de voitures jaunes carboneutre ou cuisinés chez vous avec nos produits d'épicerie. Notre siège social est situé à Boisbriand et le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés auprès de nos deux divisions : la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Notre division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques chez les marchands d'alimentation à travers le Canada. On s'implique aussi socialement dans nos communautés, notamment à travers la Fondation St-Hubert et nos nombreuses initiatives écoresponsables. Notre mission : livrer du bonheur!

