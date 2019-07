Les résidents de Lockeport auront accès à de l'eau plus propre et plus sûre grâce à la modernisation du système de traitement des eaux usées

LOCKEPORT, NS, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures locales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie, protégeront l'environnement et favoriseront la croissance des collectivités.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margaret's, Suzanne Lohnes-Croft, députée provinciale de Lunenburg, et George R. Harding, maire de Lockeport, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour un projet d'installation d'un système de désinfection des eaux usées à Lockeport.

Ce projet comprend l'installation d'un nouveau système de désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) afin d'améliorer l'efficacité de l'installation de traitement des eaux usées. La modernisation du système permettra à Lockeport de satisfaire aux dispositions du nouveau règlement fédéral sur les systèmes d'assainissement des eaux usées et de veiller à ce que l'environnement soit plus propre et plus sûr pour les résidents, les visiteurs et la faune aquatique de la région.

Le gouvernement du Canada investit 85 580 $ dans ce projet au titre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse au projet s'élève à 71 310 $ et la Ville de Lockeport contribuera le reste des coûts du projet.

Citations

« Les infrastructures modernes et efficaces d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont essentielles pour protéger le bien-être des familles canadiennes et bâtir le Canada que nous voulons pour demain. Cet important projet à Lockeport contribuera non seulement à améliorer les services offerts aux résidents, mais il permettra de protéger l'environnement et de veiller à ce que la collectivité demeure un endroit sain où il est agréable de vivre. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, députée de South Shore-St. Margaret's

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour bâtir des collectivités fortes, durables et viables. Les systèmes d'infrastructure sont également très importants pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois à l'échelle locale et provinciale. Nous sommes heureux de financer ce projet qui permettra aux résidents de Lockeport de disposer d'un système de traitement des eaux usées plus robuste, tout en contribuant à la protection de l'environnement. »

Suzanne Lohnes-Croft, députée provinciale de Lunenburg, au nom de Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La Ville de Lockeport est heureuse de recevoir un financement provincial et fédéral par l'entremise du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Grâce à ce financement, nous pouvons mettre à niveau notre système de traitement des eaux usées pour satisfaire aux normes nationales sur la qualité des effluents en vue de réduire la quantité totale de chlore résiduel pour améliorer la santé de nos écosystèmes. La Ville de Lockeport travaille de manière très consciencieuse afin de s'assurer qu'elle respecte les règlements mis à jour et apporte des améliorations communautaires au profit de ses résidents. Au nom de la Ville de Lockeport, je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien continu à l'égard de notre petite ville. »

George R. Harding, maire de Lockeport

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes facilitant le commerce et le transport et aux infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes facilitant le commerce et le transport et aux infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont cinq milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial biennal qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans les cinq grands secteurs suivants :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissements



Infrastructure.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui permettra de relier tous les Canadiens au réseau Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales de l'ensemble du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui permettra de relier tous les Canadiens au réseau Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales de l'ensemble du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à six milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ces investissements comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

La Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/infographic-ags-fr.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Lynette MacLeod, Communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, Téléphone cellulaire : 902-229-0785, lynette.macleod@novascotia.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca