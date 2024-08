GILBERT PLAINS, MB, le 30 août 2024 /CNW/ - Le complexe récréatif de Gilbert Plains sera rénové grâce à un investissement de plus de 1,2 million de dollars du gouvernement fédéral.

Le financement servira à améliorer l'accessibilité et la sécurité du complexe pour les personnes en situation de handicap, ainsi que l'efficacité opérationnelle du bâtiment. Les travaux consisteront à aménager des toilettes et des vestiaires accessibles, ainsi qu'à ajouter d'autres caractéristiques durables. Ces travaux devraient être achevés en 2025.

Un nouveau système efficace pour la réfrigération des glaces a déjà été installé. Ce système est déjà fonctionnel et continuera à réfrigérer la patinoire et les quatre pistes de curling du complexe.

Ces rénovations permettront de répondre à la demande accrue de la collectivité en matière de services de loisirs et offriront un lieu plus sûr, plus accessible et plus inclusif aux résidents de tous âges.

« Le complexe récréatif de Gilbert Plains est un carrefour local qui devrait être accessible à tous, où chacun peut bénéficier d'options meilleures et plus abordables pour rester actif et se rapprocher des membres de la collectivité. Le gouvernement fédéral préconise l'utilisation de solutions novatrices et propres pour aider les Canadiens à s'adapter à une économie à faibles émissions de carbone verte et écoénergétique. Soutenus par la nature collaborative de notre Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour créer des lieux plus sains et plus durables où il fait bon vivre. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Municipalité est très reconnaissante du financement que les gouvernements fédéral et provincial lui ont accordé et qui lui permettra d'effectuer les travaux d'amélioration nécessaires au complexe sportif. Comme notre aréna accueille de nombreux matchs, tournois, bonspiels et autres événements tout au long de l'année, ces améliorations sont cruciales pour que notre complexe fonctionne aussi efficacement que possible. Nous attendons la fin des travaux avec impatience et sommes ravis de pouvoir continuer à accueillir des participants et des athlètes de toute la province. »

Courtney Roehl, directrice municipale, Municipalité de Gilbert Plains

Le gouvernement fédéral investit 1 278 374 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement du Manitoba investit 176 200 $ dans ce projet dans le cadre du Programme de création de collectivités durables, et la contribution de la Municipalité de Gilbert Plains s'élève à 9 199 $.

investit 176 200 $ dans ce projet dans le cadre du Programme de création de collectivités durables, et la contribution de la Municipalité de s'élève à 9 199 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 15.6% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

On accepte maintenant, dans le cadre du programme BCVI, les demandes de financement pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

2 999 999 $. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

