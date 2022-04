Les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) en moyens de pression

MONTRÉAL, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - Sans convention collective depuis le 31 mars 2020, les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) et employé-es de bureau des régions de Montréal-Laval, de la Capitale nationale et de l'Estrie, membres de la CSN, entameront des moyens de pression tels que décidés lors d'assemblées générales tenues lundi.

Les RMU jouent un rôle névralgique au sein des services préhospitaliers d'urgence bien qu'ils œuvrent constamment dans l'ombre. Ce sont ces personnes qui répondent aux appels d'urgence médicale. Elles répondent avec diligence aux appels, font preuve d'empathie et de réconfort. Ce sont elles qui initient les premiers secours dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants, ce que l'on appelle les soins immédiats téléphoniques. Ce sont aussi les RMU qui dirigent les appels vers les équipes de paramédics sur le terrain, qui leur attribuent le bon niveau de priorité et assurent le suivi des appels jusqu'à ce que leur intervention soit complétée.

Les employé-es de bureaux assurent pour leur part tout le soutien administratif et sont également dans l'ombre. Ils voient, entre autres, au comblement des effectifs des paramédics, employés de soutien et RMU, ils œuvrent à l'informatique, à l'entretien général, aux comptes-clients et à la facturation, ils s'occupent de la paie et des ressources humaines. Sans eux, la roue ne tourne pas.

Plusieurs rencontres de négociation ont eu lieu chez Urgences-santé de Montréal et de Laval, mais les offres patronales font l'impasse sur les enjeux que souhaitent aborder les RMU et les employé-es de bureau, notamment en ce qui a trait aux questions à incidence financière. Dans la Capitale nationale et en Estrie, où les services sont assurés par le secteur privé et financés par l'État, les négociateurs syndicaux ont procédé à une sixième relance la semaine dernière auprès de la Corporation des services ambulanciers du Québec (CSAQ) afin de commencer la négociation, mais rien ne bouge.

Pour le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jean Gagnon, les RMU et les employé-es de bureau ont fait preuve de beaucoup de patience jusqu'à maintenant. « Le gouvernement ne prend pas les travailleuses et les travailleurs au sérieux. Eux aussi ont été fortement sollicités par la crise. Ils sont à bout de souffle. Il y a des problèmes de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre importants chez les RMU et le personnel de bureau. Le gouvernement joue avec le feu en laissant traîner ces négociations en longueur ».

Moyens de pression

Au cours des prochaines semaines, les trois syndicats exerceront des moyens de pression. De nouvelles assemblées générales seront convoquées dans quelques semaines pour voter la grève, si nécessaire.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 200 répondantes et répondants médicaux d'urgence au Québec.

