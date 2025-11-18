TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié son rapport de solvabilité du troisième trimestre 2025 concernant les régimes de retraite à prestations déterminées, qui affichent une solidité financière soutenue malgré un contexte économique mondial incertain. Le rapport, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, indique que le ratio de solvabilité médian des régimes de retraite à prestations déterminées atteint 124 %, soit une hausse de deux points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Le ratio de solvabilité médian s'est hissé à un nouveau sommet, porté principalement par de solides rendements d'investissement qui se sont élevés à 4,6 % au cours du troisième trimestre de 2025.

« Ce trimestre illustre la robustesse des régimes de retraite de l'Ontario face aux turbulences d'une économie mondiale en mutation, a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur, Régimes de retraite, à l'ARSF. Si les progrès observés ce trimestre sont encourageants, ils rappellent également que les niveaux de financement demeurent hautement sensibles aux soubresauts des marchés, soulignant ainsi l'impératif d'une vigilance soutenue et d'une gestion rigoureuse des risques afin de garantir leur pérennité ».

L'ARSF s'emploie à assurer la stabilité et la sûreté des régimes de retraite de l'Ontario et continue d'inciter ces derniers à recourir aux tests de résistance, aux modèles prévisionnels et à d'autres outils analytiques pour mesurer les risques potentiels et renforcer leur solidité financière globale.

Chaque trimestre, l'ARSF publie son rapport sur la solvabilité qui évalue la solidité financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Le rapport fournit des renseignements opportuns aux participants concernant le rendement de leurs régimes et le climat économique tant national qu'international.

L'ARSF continue d'agir dans l'intérêt de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants aux régimes de retraite, afin de garantir à tous la sécurité financière, l'équité et le choix.

