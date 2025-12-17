TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a émis un avis d'intention contre Poonam Chauhan (Mme Chauhan).

L'ARSF allègue que Mme Chauhan n'est pas apte à obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), et ses règlements, pour la raison suivante :

pour avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse lors d'une sollicitation d'assurance ou d'une immatriculation d'assuré, en contravention à l'article 17(c) du Règlement de l'Ontario 347/04 ;

; pour avoir gêné ou entravé une enquête de l'ARSF, en violation du paragraphe 446(1) de la Loi.

L'ARSF propose de révoquer le permis d'agente d'assurance de Mme Chauhan et de lui imposer des sanctions administratives totalisant 35 000 $.

Mme Chauhan a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cette proposition.

