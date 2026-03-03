TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié son Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées pour le quatrième trimestre de 2025. Ces régimes de retraite demeurent financièrement stables et solides dans un environnement économique mondial inconstant. Le rapport, qui couvre la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, révèle un ratio de solvabilité médian des régimes de 124 %, ce pourcentage étant inchangé par rapport au niveau record annuel atteint au trimestre précédent.

« Après un premier semestre 2025 volatil, l'année s'est terminée en beauté, grâce en grande partie à la bonne performance des marchés boursiers et à la résilience soutenue des régimes de retraite de l'Ontario au cours du second semestre », a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur, régimes de retraite, de l'ARSF. « Bien que ces résultats soient positifs, les promoteurs et les administrateurs de régimes doivent rester vigilants face aux risques potentiels en 2026, notamment les fluctuations des taux d'intérêt, les corrections des marchés boursiers et l'incertitude géopolitique et économique persistante. »

L'ARSF s'engage à assurer la stabilité et la sécurité des régimes de retraite de l'Ontario et encourage l'utilisation de tests de résistance, de modélisations et d'autres outils analytiques pour évaluer les risques et soutenir la stabilité financière à long terme.

L'ARSF publie chaque trimestre un rapport sur la solvabilité afin d'évaluer la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Ce rapport fournit aux participants aux régimes des renseignements opportuns sur la performance de leur régime et sur l'état de l'économie à l'échelle nationale et internationale.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous ses intervenants, y compris les consommateurs et les participants de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous.



Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

