TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF) a révoqué le permis d'agent d'assurance vie et d'agent d'assurance accidents et maladie de Jonathan Matthew Warden (M. Warden). L'ARSF allègue que M. Warden n'est pas apte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (la Loi).

M. Warden s'est avéré peu fiable dans la conduite de ses activités d'agent d'assurance en travaillant avec une personne non titulaire de permis, Daniel Emerson Tiffin (M. Tiffin), s'est abstenu de collaborer à l'enquête menée par un assureur et a omis de coopérer pleinement avec l'enquête de l'ARSF, notamment en dissimulant sa véritable relation avec M. Tiffin.

L'ARSF a également imposé une pénalité administrative d'un montant de 5 000 $ à M. Warden pour ne pas avoir répondu promptement, de manière précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements de l'ARSF en violation des articles 442.1(5) et 442.3(3) de la Loi.

L'ARSF a rendu la présente ordonnance à la suite d'un règlement conclu avec M. Warden.

