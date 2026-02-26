TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met en garde les consommateurs contre Assureway Protection Corporation.

Assureway Protection offrait aux consommateurs une assurance de protection garantie des actifs (« assurance GAP ») dans le cadre de l'achat de véhicules neufs et d'occasion.

L'ARSF a notamment constaté que certains de ces produits d'assurance GAP mentionnent le nom d'un assureur, alors qu'aucun assureur agréé n'a délivré la police. Assureway Protection n'est pas et n'a jamais été une compagnie d'assurance agréée et n'est pas autorisée à exercer des activités d'assurance en Ontario. Cela signifie que les polices et les demandes d'indemnisation en cours ou futures pourraient ne pas être prises en compte.

Les consommateurs sont invités à ne pas souscrire de produits d'assurance GAP auprès d'Assureway Protection ou de l'un de ses agents ou représentants.

L'assurance GAP vise à protéger les consommateurs s'ils ne peuvent plus utiliser leur véhicule en raison d'un vol, d'un accident ou d'un défaut mécanique. Elle couvre généralement le déficit financier entre le montant restant à payer sur un prêt automobile et la valeur réelle du véhicule.

Les consommateurs peuvent déposer une plainte auprès de l'ARSF afin de nous aider à mieux comprendre la portée et les répercussions des activités non autorisées d'Assureway. Les plaintes peuvent également servir de base à toute mesure réglementaire que l'ARSF pourrait prendre. Toutefois, l'ARSF ne peut pas récupérer les primes, effectuer de remboursements ou garantir le paiement des sinistres liés aux produits d'assurance GAP d'Assureway.

Les consommateurs peuvent déposer une plainte auprès de l'ARSF ici et peuvent également contacter l'ARSF au 1 800 668-0128 ou par courriel à [email protected].

Les concessionnaires automobiles de l'Ontario sont réglementés par le Conseil ontarien de commerce des véhicules automobiles (COCVA). Les consommateurs qui ont des préoccupations concernant la manière dont le produit d'Assureway Protection a été proposé ou vendu chez un concessionnaire agréé par le COCVA peuvent contacter le COCVA au 1 800 943-6002.

