TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié son rapport sur la solvabilité du premier trimestre de 2026 pour les régimes de retraite à prestations déterminées, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Le rapport fait état d'un ratio de solvabilité médian de 122 %, en recul de deux points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, dans un contexte d'incertitude économique persistante attribuable à l'inflation, aux risques géopolitiques et au ralentissement de la croissance mondiale.

« Dans l'ensemble, les niveaux de solvabilité demeurent solides; toutefois, le recul récent met en lumière l'incidence des vents contraires économiques actuels et l'importance d'une approche résolument prospective », a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur, régimes de retraite, ARSF. « En continuant de renforcer les pratiques de gestion des risques et en alignant les stratégies sur les besoins propres à chaque régime, les promoteurs peuvent soutenir durablement la viabilité à long terme des régimes. »

Bien que les résultats demeurent solides, les positions de capitalisation de la solvabilité demeurent sensibles et susceptibles d'évoluer en fonction des variations du rendement des placements et des taux d'intérêt. Le rapport souligne l'importance de maintenir une approche proactive afin de consolider et de renforcer la résilience financière.

L'ARSF réaffirme son engagement à assurer la stabilité et la sécurité des régimes de retraite de l'Ontario et continue d'encourager le recours aux tests de résistance, à la modélisation et à d'autres outils analytiques afin d'évaluer les risques potentiels et de soutenir la stabilité financière à long terme.

Chaque trimestre, l'ARSF publie son rapport sur la solvabilité qui évalue la solidité financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Le rapport fournit aux participants des renseignements en temps opportun sur le rendement de leur régime ainsi que sur l'état de l'économie aux échelles nationale et internationale.

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L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les bénéficiaires de régimes de retraite, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

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Lilian Kim

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers