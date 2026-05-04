TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - L'Autorité de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF) a suspendu le permis d'agente d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie de Reditha Abila Castillejos (Mme Castillejos).

Mme Castillejos n'a pas facilité un examen par l'ARSF et n'a pas fourni les renseignements demandés par l'ARSF, en violation des paragraphes 443(1) et 442.3(3) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c.I.8, dans ses versions successives (la Loi).

Mme Castillejos n'a pas demandé d'audience devant le Tribunal des services financiers ni contesté la proposition de l'ARSF.

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Lilian Kim

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers