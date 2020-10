TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Grâce au redémarrage de l'économie, les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) canadiens compris dans l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ont surmonté le marasme causé par la pandémie. Ils ont poursuivi sur leur lancée du deuxième trimestre, inscrivant un gain médian de 3 pour cent au troisième trimestre. En cumul annuel, le rendement médian des régimes PD canadiens s'est établi à 5,2 pour cent pour la période terminée le 30 septembre 2020.

« Les régimes de retraite à prestations déterminées canadiens sont demeurés en territoire positif au troisième trimestre, alors que les marchés mondiaux ont continué leur redressement alimenté par les liquidités, amorcé au premier trimestre, explique David Linds, premier directeur général et chef, Administration d'actifs - Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. De nouvelles turbulences pourraient perturber les derniers mois de l'année, causées notamment par une résurgence des cas de COVID-19 ainsi que par l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine et les programmes d'aide gouvernementaux. Nous pouvons donc nous attendre à une hausse de la volatilité, étant donné que ces facteurs sont susceptibles de freiner les marchés mondiaux et de réduire la propension des investisseurs à prendre des risques. »

Après avoir dégagé de solides rendements au deuxième trimestre, les actions canadiennes ont continué leur ascension au troisième trimestre, et l'indice composé TSX a avancé de 4,7 pour cent. Neuf des secteurs qui composent l'indice ont produit des rendements positifs : le secteur des produits industriels (+13,6 pour cent) est arrivé en tête, porté par le CN et le Canadien Pacifique, suivi des services publics (+11,0 pour cent) et des matières (+9,1 pour cent). Seuls les soins de santé et l'énergie ont fini en territoire négatif. Depuis le début de l'année, l'indice composé TSX a cédé 3,1 pour cent. Notons que la technologie de l'information (+68 pour cent) a largement devancé les autres secteurs économiques. Les placements en actions détenus par les régimes de retraite PD canadiens ont généré un rendement médian de 5,2 pour cent pendant le trimestre, surpassant l'indice composé TSX de 0,5 pour cent.

Les actions étrangères détenues par les régimes PD ont affiché un gain médian de 5,8 pour cent, les actions américaines ayant mieux fait que leurs pairs de l'extérieur de l'Amérique du Nord. La hausse du marché américain est surtout attribuable à une poignée de titres de croissance de sociétés à grande capitalisation. L'indice Monde MSCI a pris 5,9 pour cent.

Les titres canadiens à revenu fixe sont restés relativement inchangés dans l'univers des pairs pendant le trimestre, avec un résultat de 0,7 pour cent. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a généré un rendement de 0,4 pour cent au troisième trimestre, comparativement à 5,9 pour cent au trimestre précédent, les banques centrales mondiales s'étant engagées à soutenir leurs économies respectives. Depuis le début de l'année, les titres canadiens à revenu fixe sont la catégorie d'actif qui a obtenu les meilleurs résultats au sein de l'univers, avec un rendement médian de 10,3 pour cent.

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T3 2020 3,0 T2 2018 2,2 T2 2020 9,6 T1 2018 0,2 T1 2020 -7,1 T4 2017 4,4 T4 2019 2,0 T3 2017 0,4 T3 2019 1,7 T2 2017 1,4 T2 2019 2,7 T1 2017 2,9 T1 2019 7,2 T4 2016 0,5 T4 2018 -3,5 T3 2016 4,2 T3 2018 0,1 T2 2016 2,9

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L'univers des régimes de retraite fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées (PD) et est un indicateur étalon de rendement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services d'administration d'actifs et de services de garde, de paiements, de trésorerie et de marché destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. Elle emploie plus de 4 500 personnes dans 16 pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs fondés sur des solutions numériques orientées client dont l'amélioration et l'élaboration continues s'effectuent en phase avec ses besoins évolutifs. Comptant plus de 4 500 milliards de dollars canadiens d'actifs administrés, RBC SIT est un partenaire financier solide dont les cotes de solvabilité figurent parmi les plus élevées dans le monde.

