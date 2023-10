TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Marqué par la dynamique complexe du marché, le troisième trimestre a été source d'importantes difficultés pour les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées de l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs. Ils ont enregistré une baisse de 4,0 % au T3, ce qui a porté le rendement cumulatif annuel à 1,9 % pour la période terminée le 30 septembre 2023.

Les marchés ont fluctué dans un contexte économique mondial dominé par les pressions inflationnistes, qui sont en partie attribuables à la hausse des coûts de l'énergie et aux tensions géopolitiques, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'intensification des conflits commerciaux.

Les placements à revenu fixe des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées se sont repliés de 6,6 % au cours du trimestre en raison de la hausse des taux des obligations d'État. Celle-ci a été provoquée par les investisseurs, qui anticipent que les taux à court terme resteront élevés. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a cédé 3,9 %, les obligations à long terme (indice des obligations à long terme FTSE Canada : -9,5 %) ayant tiré de l'arrière par rapport à celles à court terme (indice des obligations à court terme FTSE Canada : -3,9 %).

Les préoccupations entourant l'incidence sur la croissance économique mondiale du maintien de taux d'intérêt élevés ont entraîné de légères pertes sur les marchés boursiers. Les actions étrangères des régimes de retraite à prestations déterminées ont enregistré une baisse mineure de 1,7 %, soit un peu moins que l'indice MSCI World, dont le rendement a été de -1,4 %. Huit des 11 secteurs de l'indice de référence ont produit des rendements négatifs. Ceux des services publics (-7,3 %) et de l'immobilier (-5,1 %), qui sont sensibles aux taux d'intérêt, ont dégagé les pires résultats. Le secteur de l'énergie a toutefois fait preuve d'une vigueur remarquable : il a obtenu un rendement appréciable de 13,7 %. Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées non couverts ont profité de la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain durant le trimestre.

Les actions canadiennes des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont aussi légèrement reculé. Leur rendement trimestriel a été de -2,2 %, ce qui correspond à celui de l'indice composé S&P/TSX. Tout comme les autres indices de référence boursiers des marchés développés, la faiblesse de la référence canadienne a été généralisée (neuf des 11 secteurs ont produit des rendements négatifs), mais le secteur de l'énergie s'est bien comporté (+10,3 %).

« Il convient de noter que, bien que la plupart des régimes aient offert des rendements négatifs au troisième trimestre, leur santé financière globale s'est accrue grâce à la hausse des taux, qui a réduit la valeur actualisée de leurs passifs », mentionne Niki Zaphiratos, première directrice générale et associée cliente, RBC Services aux investisseurs. « La réaction du marché aux événements géopolitiques souligne l'importance d'un suivi vigilant et de décisions stratégiques pour les propriétaires d'actifs. »

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T3 2023 -4,0 T2 2021 4,4 T2 2023 0,8 T1 2021 -0,2 T1 2023 4,0 T4 2020 5,4 T4 2022 3,8 T3 2020 3,0 T3 2022 0,5 T2 2020 9,6 T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7

