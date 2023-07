TORONTO, le 31 juill. 2023 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs a présenté son analyse exhaustive du rendement des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées dans son univers de régimes pour le deuxième trimestre de 2023. Selon l'étude, les régimes ont inscrit un rendement trimestriel modeste de 0,8 % dans l'ensemble et ont progressé de 4,8 % au cours du premier semestre de 2023.

Au cours du trimestre, les actions étrangères ont été la catégorie d'actif la plus performante de l'univers de référence, avec un rendement médian de 2,9 %. En comparaison, l'indice MSCI Monde augmenté de 4,5 %, principalement grâce aux excellents résultats des secteurs de la technologie de l'information (+12,1 %) et de la consommation discrétionnaire (+8,1 %). Il convient de noter que la vigueur du dollar canadien a eu un effet modérateur sur le rendement des régimes de retraite investis dans les actions étrangères, l'indice MSCI Monde ayant enregistré un rendement de 7,1 % en monnaie locale. Par conséquent, les régimes de retraite couverts ont surpassé leurs homologues non couverts.

Comme au premier trimestre, les actions de croissance ont surpassé les actions de valeur par une marge considérable, l'indice de croissance MSCI Monde ayant dégagé un rendement impressionnant de 8,0 %. En revanche, l'indice de valeur a été à la traîne avec un rendement de 0,7 %. Depuis le début de l'année, l'indice de croissance a progressé de 24,1 %, contre 1,5 % pour l'indice de valeur.

Une analyse plus approfondie a montré que les actions américaines ont nettement surpassé les actions internationales au cours du trimestre, comme en témoigne la comparaison de rendement entre l'indice S&P 500 (+6,3 %) et l'indice MSCI EAEO (+0,7 %).

Dans la catégorie des actions canadiennes, un rendement de 1,3 % a été observé. À titre de comparaison, l'indice composé TSX a dégagé un rendement de 1,1 %. La vigueur du secteur de la technologie de l'information (+16,6 %) a été contrebalancée par la faiblesse des secteurs liés aux marchandises (matières -6,9 % et énergie 0,0 %).

En ce qui concerne la catégorie des titres canadiens à revenu fixe, les régimes dans l'univers ont dégagé un rendement de 0,3 % et ont devancé l'indice des obligations universelles FTSE Canada, qui a enregistré un rendement négatif de -0,7 %. Les obligations universelles FTSE Canada à court terme ont affiché un rendement de -0,8 % après une hausse des taux à court terme, tandis que les obligations à long terme ont inscrit un modeste rendement positif de 0,6 %.

Marijana Jovanovic, cheffe, Transformation des produits, de RBC Services aux investisseurs, commente ainsi les résultats : « L'analyse met en évidence les complexités des régimes de retraite canadiens au deuxième trimestre de 2023 et invite les investisseurs à demeurer vigilants dans le contexte d'incertitude qui nous attend. Si l'inflation suit une tendance favorable à l'approche du troisième trimestre après l'ajustement des taux en juillet, il est difficile de savoir si de futures hausses des taux d'intérêt sont à prévoir. »

Poursuivant sur cette lancée, Mme Jovanovic a déclaré : « Les tensions géopolitiques, notamment les relations entre les États-Unis et la Chine et la situation actuelle en Ukraine, complexifient la dynamique du marché et présentent des risques pour les investisseurs. Les gestionnaires d'actifs portent une attention méticuleuse aux stratégies de diversification et de couverture, tout en surveillant de près leurs portefeuilles pour atténuer les pertes potentielles. »

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T2 2023 0,8 T1 2021 -0,2 T1 2023 4,0 T4 2020 5,4 T4 2022 3,8 T3 2020 3,0 T3 2022 0,5 T2 2020 9,6 T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7 T2 2021 4,4 T1 2019 7,2

