CALGARY, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO.7, AB, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, en reconnaissance de leur leadership exceptionnel, on a annoncé que Katy Thorne de la Tk̓emlúps te Secwépemc First Nation et l'équipe des travaux publics de la Lower Nicola Indian Band sont les récipiendaires du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau pour 2024. L'annonce a été faite lors de la Conférence nationale sur le logement et les infrastructures de l'Assemblée des Premières Nations, qui s'est tenue à Calgary, en Alberta.

Le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau, qui en est à sa septième année, reconnaît les personnes, les équipes et les organisations des Premières Nations qui font une différence dans leurs communautés. Les candidats au prix de cette année font preuve d'innovation et de dévouement dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable propre, la défense de la protection des sources d'eau et de la conservation de l'eau, la formation et le mentorat de la prochaine génération d'opérateurs d'eau, et bien plus encore.

Reconnaître les leaders de l'eau en action

Katy Thorne : L'innovation au service des opérateurs de l'eau

Katy Thorne a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'un réseau d'opérateurs de l'eau visant à repousser les limites de la formation conventionnelle et à trouver des solutions aux nombreux obstacles auxquels la communauté des opérateurs de l'eau est confrontée.

Trois fois sélectionnée, Katy est profondément engagée dans l'éducation de sa communauté de la Tk̓emlúps te Secwépemc First Nation en Colombie-Britannique sur les travaux publics, la gestion de l'eau et l'amélioration continue de la qualité. Elle représente souvent la voix des opérateurs de l'eau lors de conférences. En tant qu'opératrice de niveau 2 pour la distribution de l'eau et la collecte des eaux usées, Katy est responsable de l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'eau et d'eaux usées à grande échelle pour sa communauté. Katy est également inspectrice du contrôle des raccordements croisés et met en œuvre un programme de protection du réseau d'eau. Tk̓emlúps te Secwépemc comprend une gamme de clients industriels et de développement économique tels que le parc industriel Mount Paul, des zones résidentielles et le nouveau complexe commercial Chief Louis Crossing.

Outre ses contributions professionnelles, Katy est également joueuse de hockey sur glace et arbitre dans le cadre du Programme d'excellence des officiels de Hockey Canada.

Équipe de travaux publics de la Lower Nicola Indian Band : Protéger l'eau et renforcer la confiance de la communauté

Josh Moore, Skyler Peterson et Cody Kovacs de l'équipe des travaux publics de la Lower Nicola Indian Band, en Colombie-Britannique, se sont distingués par leur approche pratique et leur dévouement inébranlable pour garantir la sécurité de l'eau potable de leur communauté. L'équipe effectue des analyses de routine et réagit rapidement aux problèmes liés à l'eau, démontrant ainsi son engagement en faveur de la santé et de la sécurité publiques. Les membres de l'équipe s'acquittent également de nombreuses autres tâches pour assurer le bon fonctionnement de leur communauté.

Lorsqu'un puits commun de la communauté a fait l'objet d'un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, l'équipe est intervenue pour cibler et résoudre le problème. Elle a trouvé la source de l'eau non traitée qui pénétrait dans le système, a effectué les réparations nécessaires et a procédé à des échantillonnages hebdomadaires jusqu'à ce que les résultats soient toujours clairs. Pour protéger la santé et le bien-être de leur communauté, ils ont poursuivi les tests mensuels et ont assuré la sensibilisation et l'éducation de la communauté afin d'aider à prévenir de futurs problèmes.

Connus pour surveiller et améliorer constamment les protocoles de sécurité de l'eau, Josh, Skyler et Cody ne se contentent pas d'entretenir les systèmes d'eau, ils renforcent également la confiance au sein de la communauté en tenant les résidents informés et en les faisant participer.

Les candidatures sont maintenant acceptées pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025

Les candidatures pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025 peuvent être soumises jusqu'au 31 mai 2025. Plus de détails, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de candidature en ligne, sont disponibles sur le site Web de Services aux Autochtones Canada.

Citations

« Quelle que soit votre position dans votre communauté, lorsqu'il s'agit d'eau potable, nous avons tous un rôle à jouer. Je vous encourage à faire ce que vous pouvez. Apprenez, défendez et respectez l'eau parce que l'eau, c'est la vie. »

Katy Thorne - Opératrice des services publics, Tk̓emlúps te Secwépemc First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2024

« L'eau potable sûre n'est pas seulement un service que nous fournissons, c'est une promesse que nous faisons à chaque famille, à chaque enfant et à chaque citoyen de notre communauté. Cette reconnaissance honore le travail inlassable de toute notre équipe, le soutien de notre communauté et nous rappelle qu'en matière de santé publique, l'excellence n'est pas facultative, elle est essentielle. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais encore plus inspirés par l'avenir que nous construisons ensemble. Fiers d'être membres de la Lower Nicola Indian Band! »

Josh Moore, Skyler Peterson, Cody Kovacs - Équipe des travaux publics, Lower Nicola Indian Band

Récipiendaires du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2024

« Il est profondément émouvant de voir des leaders comme Katy, Josh, Skyler et Cody transformer leurs communautés grâce à leur engagement en faveur de l'accès à l'eau potable. Ce prix reconnaît leur engagement inébranlable, mais c'est leur incidence sur les prochaines générations qui compte vraiment. Ces champions nous montrent à quoi ressemble une véritable réconciliation : des solutions dirigées par des Autochtones qui créent des changements durables dans leurs communautés. Ces personnes remarquables nous rappellent que l'eau propre n'est pas qu'une question d'infrastructure, c'est une question de dignité, de santé et de droit fondamental à l'eau potable dans toutes les communautés des Premières Nations au Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les récipiendaires recevront un trophée et une œuvre d'art autochtone, et tous les candidats recevront une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

Un nombre record de 49 candidatures a été reçu pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2024.

Les candidats sont des individus, des membres de la communauté ou des dirigeants des Premières Nations, ou encore des organisations ou des communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé d'organisations des Premières Nations et d'anciens récipiendaires.

Les mises en candidatures pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025 seront acceptées jusqu'au 31 mai 2025. Le site Web de SAC décrit le processus de nomination.

