Les raisins de Corinthe AOP: la collation européenne naturellement sucrée pour les aventures estivales des Canadiens

Ces raisins secs grecs, issus d'une tradition millénaire, offrent une collation nutritive, à l'étiquette simple (« clean label »), idéale pour les escapades estivales des Canadiens : voyages sur la route, camping, randonnée et activités de plein air.

MONTRÉAL, 8 juillet 2026 /CNW/ - Alors que les Canadiens profitent de l'été pour partir en voyage, camper, faire de la randonnée ou se réunir à l'extérieur, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher des collations pratiques, composées d'ingrédients simples et reconnaissables, qui s'intègrent facilement à un mode de vie actif. Selon de récentes données de Statistique Canada, les consommateurs accordent une importance croissante à la qualité des aliments et aux produits peu transformés, privilégiant des ingrédients simples et une alimentation équilibrée au quotidien.

Offerts en formats pratiques de 36 g et 200 g, les raisins secs de Corinthe Vostizza AOP sont compacts,légers et faciles à glisser dans un sac à dos, un panier de pique-nique ou un sac de voyage. Grâce à leur saveur concentrée, leur polyvalence et leur valeur nutritive, ils constituent une collation stable à température ambiante, idéale pour une multitude d'activités estivales.

Mis en valeur dans le cadre de la campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix », ces raisins secs uniques incarnent également des siècles de savoir-faire grec, des méthodes de production traditionnelles et un engagement constant envers la qualité.

Un patrimoine ancré dans des siècles de tradition

Dans la région semi-montagneuse et montagneuse d'Aegialia, le raisin sec de Corinthe Vostizza, un produit unique, est cultivé depuis des siècles. Son histoire s'étend de l'époque d'Homère à la reine Elizabeth I et illustre une tradition de longue date qui perdure aujourd'hui.

La production des raisins secs de Corinthe AOP demeure un processus long et soigneux. Après la récolte, les raisins sont étalés sur des espaces extérieurs spécialement conçus où ils sont naturellement séchés au soleil. Le processus de séchage est suivi par la sélection minutieuse des meilleurs raisins secs avant le conditionnement.

Produites à partir de la variété Vitis vinifera L., les raisins secs de Corinthe se distinguent par leur petite taille naturelle, leur couleur bleu noir, leur goût sucré et fruité et leur texture douce et charnue. Leur petite taille contribue à une saveur puissante et concentrée sans ajout de sucre. Historiquement, ce raisin séché est devenu connu sous le nom de « currant », un terme dérivé de « Corinth », qui rappelle son origine et permet de le distinguer des autres petits fruits.

Naturellement sucré et riche en nutriments

La douceur naturelle des raisins secs de Corinthe est due à leur teneur élevée en fructose et en glucose et est maintenue par le processus traditionnel de séchage au soleil. Cette méthode aide également à préserver les nutriments précieux, y compris les sucres naturels, les minéraux, les fibres alimentaires, les antioxydants et les vitamines A, B3, B6, B9, B12, C et E.

Au-delà de leur goût unique, les raisins secs de Corinthe fournissent du calcium et du manganèse et sont une excellente source d'oligo-éléments comme le zinc, le magnésium, le fer et le potassium, tout en étant exempts de sodium. Leur peau de couleur foncée est riche en antioxydants et en polyphénols, tandis que leur peau contient un pourcentage élevé de fibres alimentaires, contribuant à leurs propriétés prébiotiques.

Fabriqué uniquement à partir de raisins et d'huile végétale, les raisins secs de Corinthe AOP offrent aux consommateurs un produit naturel de haute qualité qui convenant aux régimes végétariens et végétaliens, avec une durée de conservation pouvant atteindre un an.

Alors que les collations continuent de jouer un rôle important dans les habitudes alimentaires quotidiennes des Canadiens, les raisins secs de Corinthe AOP répondent à la demande pour des options pratiques et riches en nutriments à base d'ingrédients simples. Leur profil naturellement sucré, leur portabilité et leur polyvalence en font un choix idéal pour une grande variété d'occasions de tous les jours, qu'il s'agisse de boîtes à lunch, de collations au bureau ou pour une randonnée, les fins de semaine au chalet ou les escapades estivales en voiture.

Des pâtisseries traditionnelles aux recettes estivales modernes

Les raisins secs de Corinthe sont utilisés depuis longtemps dans la pâtisserie grecque comme édulcorant naturel, et de nombreuses recettes grecques traditionnelles contiennent des raisins secs sous leur forme naturelle. Aujourd'hui, ils continuent d'offrir une grande polyvalence aux consommateurs modernes, qu'ils soient dégustés en collation saine lors d'activités extérieures ou intégrés aux recettes quotidiennes.

Leur saveur naturellement sucrée en fait un ajout idéal aux collations de randonnée, aux bols déjeuner, aux pâtisseries et aux plats d'inspiration méditerranéenne. Pendant l'été, ils apportent une touche de Grèce aux pique-niques, aux barbecues et aux repas en plein air.

Idée recette: Salade de couscous méditerranéenne aux raisins secs de Corinthe AOP

Apportez une touche de Grèce à votre prochain repas estival grâce à cette salade fraîche et inspirée des saveurs méditerranéennes.

Ingrédients

1 tasse de couscous, cuit et refroidi

1/3 tasse de raisins secs de Corinthe AOP

1 tasse de concombre coupé en dés

1 tasse de tomates cerises coupées en deux

1/4 tasse de fromage fêta, émietté

2 c. à soupe de menthe fraîche, hachée

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

Jus d'un citron

Sel et poivre

Préparation

Dans un grand bol, mélanger le couscous, les raisins secs de Corinthe AOP, le concombre, les tomates, le fêta et la menthe. Arroser d'un filet d'huile d'olive et de jus de citron, saler et poivrer et mélanger délicatement. Servir frais pour un plat estival léger et savoureux qui équilibre la douceur naturelle des raisins secs avec des ingrédients frais méditerranéens.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens premium ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'endroit où trouver ces produits de qualité supérieure ou savoir comment s'associer à la campagne, visitez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Instagram : Instagram

Facebook : Facebook

YouTube : YouTube

L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du programme « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). La campagne vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins séchés, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme de mastic et de l'huile de mastic de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Allant de 2024 à 2026, le programme vise à renforcer sensiblement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche en quatre volets : sensibilisation, reconnaissance des consommateurs, soutien à la consommation et promotion des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), établie par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles à travers la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. L'organisation met l'accent sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion coopérative et mène des activités éducatives. Créé en 1995, le Comité laitier letton (LDC) représente les producteurs de lait lettons et protège leurs intérêts. Il est composé de 17 membres produisant environ 80% du lait produit industriellement en Lettonie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2721234/6020311/PRIME_EUROPEAN_PRODUCTS_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Premium European Products Program

CONTACT : Gemma Bosch, [email protected]