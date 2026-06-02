Les producteurs grecs et lettons ont suscité un vif intérêt chez les professionnels canadiens du commerce au moyen de dégustations, de réunions et d'événements de réseautage.

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC) ont conclu avec succès leur participation à l'édition 2026 du SIAL Canada 2026, qui s'est tenue du 29 avril au 1er mai au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre du programme « produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix», cofinancé par l'Union européenne.

Tout au long de l'exposition de trois jours, le kiosque « Produits européens premium » a accueilli un large éventail d'importateurs, de distributeurs, de détaillants, de professionnels de la restauration et de représentants des médias canadiens venus pour découvrir des produits européens authentiques et de haute qualité provenant de Grèce et de Lettonie.

L'événement a servi de véritable plateforme pour établir des relations avec des professionnels du marché canadien, suscitant un intérêt prononcé pour le portefeuille de produits européens haut de gamme. De nombreuses discussions ont eu lieu avec les intervenants de l'industrie à la recherche de produits qui répondent à la demande croissante des consommateurs en matière de qualité, d'authenticité, de traçabilité et de durabilité.

Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir directement les produits par le biais de dégustations et d'interactions directes avec les entreprises productrices. Le format immersif a permis aux participants d'en apprendre davantage sur les origines, les méthodes de production et les caractéristiques uniques des produits présentés, créant ainsi un engagement significatif et un lien plus fort entre les producteurs et les partenaires commerciaux potentiels.

La sélection grecque comprenait des spécialités certifiées AOP et des produits traditionnels, y compris des huiles d'olive extra-vierge, des olives de table, des raisins secs (Vostisa), du safran Krokos Kozanis, du fromage semi-dur Graviera et de la gomme et de l'huile de masticha Chios qui provient de la distillation à la vapeur de résine Masticha Chiou. La Lettonie a présenté un assortiment de produits laitiers, de chocolats et de confiseries, de fruits confits séchés faits à la main, de collations savoureuses et de crème glacée à base de lait, qui ont attiré l'attention des visiteurs. Pour en savoir plus sur la participation à la campagne « Produits européens premium » au SIAL Canada 2026, cliquez ici.

En plus de la présence à l'exposition, trois soupers professionnels ont été organisés au cours de la semaine, offrant d'autres occasions de réseautage et de renforcement des liens avec les professionnels de l'industrie canadienne dans un cadre plus intime.

La participation de l'ETHEAS et du LDC au SIAL Canada 2026 a renforcé la mission de la campagne visant à promouvoir les produits agricoles européens de première qualité sur les marchés internationaux tout en soulignant les normes élevées de l'Union européenne en matière de qualité, d'authenticité et de durabilité des aliments.

L'initiative « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix » continue de renforcer la sensibilisation aux produits européens authentiques et de favoriser des relations commerciales pérennes entre les producteurs européens et les principaux marchés mondiaux, y compris le Canada.

Rejoignez le mouvement : connectez-vous à la campagne Produits européens premium

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens premium ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'endroit où trouver ces produits de qualité supérieure ou savoir comment s'associer à la campagne, visitez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

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L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du programme « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix» est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). La campagne vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins séchés, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme de mastic et de l'huile de mastic de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Allant de 2024 à 2026, le programme vise à renforcer sensiblement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche en quatre volets : sensibilisation, reconnaissance des consommateurs, soutien à la consommation et promotion des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), établie par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles à travers la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. L'organisation met l'accent sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion coopérative et mène des activités éducatives. Créé en 1995, le Comité laitier letton (LDC) représente les producteurs de lait lettons et protège leurs intérêts. Il est composé de 17 membres produisant environ 80% du lait produit industriellement en Lettonie.

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SOURCE Premium European Products Program

CONTACT : Gemma Bosch, [email protected]