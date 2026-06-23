Les chocolats et confiseries européens « Clean Label » répondent à la demande canadienne en matière de produits premium

Les fabricants lettons présentent des chocolats, des confiseries et des biscuits premium, élaborés à partir d'ingrédients issus de l'agriculture durable, selon des normes de qualité rigoureuses et grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération.

MONTRÉAL, 23 juin 2026 /CNW/ - Alors que les consommateurs canadiens recherchent de plus en plus de produits premium élaborés à partir d'ingrédients de grande qualité et selon des pratiques de production transparentes, les fabricants lettons de chocolat et de confiseries montrent comment développement durable, savoir-faire artisanal et innovation peuvent s'allier pour créer des produits d'exception.

Grâce à la campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix », cofinancée par l'Union européenne, les producteurs lettons mettent en avant une gamme variée de chocolats, de confiseries et de biscuits qui reflètent l'engagement de l'Europe en faveur de la qualité, de la traçabilité et de l'approvisionnement responsable.

Quand la tradition artisanale rencontre l'innovation moderne

Les produits de chocolat et de confiserie lettons sont créés en combinant des ingrédients premium, un savoir-faire artisanal et des techniques de production avancées. S'appuyant sur un riche patrimoine de confiserie, les fabricants allient saveurs traditionnelles et recettes innovantes pour créer des produits qui séduisent les consommateurs d'aujourd'hui tout en préservant des traditions ancestrales.

Chocolat : la gamme de chocolats se compose d'un large éventail de produits, notamment du chocolat au lait, du chocolat noir et du chocolat blanc. Les consommateurs peuvent déguster des chocolats fourrés aux fruits à coque, aux fruits, à la crème, à la guimauve et au caramel, aux saveurs et textures variées. Des garnitures onctueuses et crémeuses avec des morceaux de noix croquants aux garnitures aux fruits moelleuses, ces produits sont conçus pour satisfaire tous les goûts et toutes les préférences.

Le cacao, ingrédient essentiel à la fabrication du chocolat, est issu d'un partenariat avec Rainforest Alliance. Plus de 80 % du cacao utilisé dans les produits chocolatés participants est certifié Rainforest Alliance, ce qui contribue à soutenir des pratiques agricoles responsables, à protéger les forêts, à promouvoir les droits de l'homme et à soutenir les communautés agricoles.

Le sucre, autre ingrédient essentiel à la fabrication du chocolat et des confiseries, est extrait depuis 2019 de betteraves sucrières certifiées qui respectent les normes du label Farm Sustainability Assessment (FSA). Cette approche soutient des pratiques agricoles responsables tout en contribuant à préserver la régularité et la qualité que les consommateurs souhaitent retrouver dans des confiseries européennes premium.

Biscuits et confiseries : au-delà du chocolat, les fabricants lettons proposent également une gamme de biscuits, de gaufrettes et de confiseries. La gamme de confiseries comprend des biscuits, des barres, des gaufrettes et des cookies avec une grande variété de garnitures et d'associations de saveurs. Les produits peuvent comporter des garnitures à la praline et à la crème, des saveurs inspirées des fruits, des recettes à base de chocolat ou encore des associations alliant fruits et chocolat pour une expérience gustative aux multiples facettes. Leurs textures varient de croustillante à croquante, onctueuse à crémeuse, offrant ainsi aux consommateurs une sélection variée de friandises premium.

Fabriqués à partir de sucre certifié FSA issu de betteraves sucrières de grande qualité, ces produits témoignent d'une sélection rigoureuse des ingrédients et d'un savoir-faire en matière de fabrication. Des recettes ancestrales, perfectionnées au fil des années grâce à un savoir-faire artisanal, sont associées à des techniques de fabrication modernes afin d'obtenir l'équilibre entre saveur, texture et consistance que les consommateurs attendent des produits européens premium.

Une qualité européenne à laquelle les Canadiens peuvent faire confiance

Les produits présentés dans le cadre de la campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix » sont fabriqués dans le respect du cadre réglementaire de l'Union européenne, reconnu à l'échelle mondiale, qui favorise la sécurité alimentaire, la traçabilité et l'assurance qualité, depuis l'approvisionnement en ingrédients jusqu'à la production.

Alors que les consommateurs canadiens continuent de rechercher des produits premium élaborés avec intégrité et soin, les chocolats, confiseries, biscuits et gaufrettes lettons offrent une large gamme de saveurs, de textures et d'ingrédients premium, fabriqués grâce à un savoir-faire européen reconnu.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens premium ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'endroit où trouver ces produits de qualité supérieure ou savoir comment s'associer à la campagne, visitez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

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L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du programme « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). La campagne vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins séchés, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme de mastic et de l'huile de mastic de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Allant de 2024 à 2026, le programme vise à renforcer sensiblement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche en quatre volets : sensibilisation, reconnaissance des consommateurs, soutien à la consommation et promotion des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), établie par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles à travers la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. L'organisation met l'accent sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion coopérative et mène des activités éducatives. Créé en 1995, le Comité laitier letton (LDC) représente les producteurs de lait lettons et protège leurs intérêts. Il est composé de 17 membres produisant environ 80% du lait produit industriellement en Lettonie.

SOURCE Premium European Products Program

CONTACT : Gemma Bosch, [email protected]