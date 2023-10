Les Québécois sont invités à explorer les carrières dans les métiers spécialisés avec une exposition interactive à Montréal

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada a besoin d'un plus grand nombre de travailleurs spécialisés. Les changements démographiques et les taux élevés de départs à la retraite augmentent la demande de travailleurs et la nécessité de recruter et de former des milliers de Canadiens supplémentaires pour qu'ils puissent mener des carrières gratifiantes dans les métiers spécialisés.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a souligné la tenue prochaine d'une exposition interactive qui aura lieu à Montréal, au Québec, les 4 et 5 octobre au Salon de l'emploi et de la formation continue (Palais des congrès de Montréal) et les 12 et 13 octobre à la Foire nationale de l'emploi (Stade olympique).

Cette exposition a été conçue par le gouvernement du Canada afin de faire connaître tous les avantages d'une carrière dans les métiers spécialisés. Plus tard cet automne, elle sera présentée à différents endroits au Canada, dont Fredericton, Saint John, Toronto et Vancouver.

Cette nouvelle exposition interactive et dynamique offre aux gens de vivre une expérience qui leur permettra de mieux connaître les carrières dans les métiers spécialisés, de trouver des métiers dont la demande est élevée dans leur province ou territoire et de découvrir les étapes à suivre pour devenir travailleur spécialisé. L'objectif premier de l'exposition est de créer une expérience immersive sur place et de diriger les participants vers Canada.ca/metiers-specialises, un répertoire de renseignements sur les métiers spécialisés, la façon de se lancer et les métiers les plus demandés.

Le gouvernement du Canada collabore avec Compétences Canada pour promouvoir les métiers spécialisés. La forte présence de Compétences Canada au pays et le travail effectué pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés permettront de mieux représenter les besoins régionaux pendant ces événements en donnant aux participants l'accès à des renseignements propres à leur région sur les occasions d'emplois dans les métiers spécialisés.

Au Québec, le domaine de la construction représente 38 % de l'emploi dans les métiers désignés Sceau rouge. Dans la région de Montréal, plusieurs métiers désignés Sceau rouge, tous secteurs confondus, présentent des perspectives d'emploi intéressantes pour la période 2022-2024. Il s'agit des métiers suivants :

technicien à l'entretien et à la réparation d'automobiles, technicien à l'entretien et à la réparation de camions et de véhicules de transport

boulanger

cimentiers-applicateurs

mécanicien industriel (mécanicien de chantier)

cuisinier

opérateur de grue à tour

électricien

poseur de revêtements d'intérieur

coiffeur

mécanicien de réfrigération et d'air climatisé

opérateur d'équipement lourd

électricien industriel

ferronier

horticulteur-paysagiste

machiniste

mécanicien de motocyclettes

technicien d'entretien et de réparation de véhicules de plaisance

ouvrier en tôlerie

carreleur

soudeur

Cette campagne appuie les efforts de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage du gouvernement du Canada, qui vise à soutenir une main-d'œuvre spécialisée qualifiée, inclusive, certifiée et productive. Dans le cadre de la Stratégie, le gouvernement investit près de 1 milliard de dollars par année dans des subventions, des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, des projets et des mesures de soutien au programme du Sceau rouge.

Citations

« Les travailleurs des métiers spécialisés sont les piliers de l'économie canadienne. Avec les changements démographiques et les nombreux départs à la retraite, le Canada a besoin d'un plus grand nombre de travailleurs des métiers spécialisés. Ces métiers bien rémunérés et gratifiants font partie intégrante de plusieurs industries dans tout le pays. Notre gouvernement continue de mieux faire connaître aux jeunes Canadiens les belles carrières que leur offrent les métiers. Nous bâtissons aujourd'hui une main-d'œuvre des métiers spécialisés dynamique et diversifiée pour l'économie de demain. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Des événements comme ceux-ci encouragent les jeunes Canadiens à découvrir les carrières enrichissantes qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies. Afin de mettre ces métiers en valeur, Compétences Canada organise des activités, comme nos olympiades annuelles, qui offrent aux participants un apprentissage expérientiel grâce à des défis pratiques dans plus de 40 professions liées aux métiers spécialisés et aux technologies. Soyez des nôtres pour les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024 qui aura lieu à Québec, où nous #CréonsDesPossibilités pour nos travailleurs spécialisés de demain tout en renforçant l'économie mondiale. »

- Le directeur général de Compétences Canada, Shaun Thorson

Les faits en bref

Le Forum canadien sur l'apprentissage estime que de 2022 à 2026, plus de 122 000 nouveaux compagnons seront nécessaires pour maintenir les niveaux de certification de la main-d'œuvre dans les métiers désignés Sceau rouge au Canada . De ce nombre, environ 92 300 compagnons exerceront l'un des 15 métiers désignés Sceau rouge dans lesquels la demande est la plus forte à l'échelle nationale, notamment les métiers de cuisinier, d'électricien industriel, de peintre et décorateur et de soudeur.

. De ce nombre, environ 92 300 compagnons exerceront l'un des 15 métiers désignés Sceau rouge dans lesquels la demande est la plus forte à l'échelle nationale, notamment les métiers de cuisinier, d'électricien industriel, de peintre et décorateur et de soudeur. Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 299 200 nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie (d'ici 2032), principalement en raison du départ à la retraite prévu de 245 100 travailleurs (20 % de la main-d'œuvre de 2022).

Dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, le gouvernement du Canada propose un financement de projet pour aider les employeurs, les syndicats et d'autres organisations à participer à l'apprentissage, ainsi qu'un soutien financier direct aux apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada incite les Canadiens à envisager une carrière dans les métiers spécialisés

Canada.ca/metiers-specialises

Métiers spécialisés et formation en apprentissage

Prêt canadien aux apprentis

Subventions aux apprentis

Stratégie canadienne de formation en apprentissage

Budget de 2022

Énoncé économique de l'automne de 2022

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Farrah-Lilia Kerkadi, Attachée de presse,Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, 343-553-6203, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]