Les Québécois invités à souligner fièrement le jour du Drapeau

QUÉBEC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite les Québécoises et les Québécois à célébrer ce dimanche 21 janvier le 76e anniversaire de la levée du drapeau du Québec, un symbole qui évoque le caractère culturellement distinct de la nation québécoise. Le fleurdelisé est un rappel de nos racines culturelles et linguistiques et de notre position particulière en tant que seule nation officiellement francophone en Amérique du Nord.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se joint au ministre de la Langue française et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, M. Jean-François Roberge pour souligner cet événement. M. Mario Asselin, député de Vanier- Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur représentera par ailleurs le gouvernement du Québec à la cérémonie du lever du drapeau qui se tiendra le 21 janvier sur la terrasse Dufferin, à Québec.

Rappelons que le fleurdelisé a été hissé pour la toute première fois sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 21 janvier 1948, geste symbolique et audacieux d'affirmation pour le peuple québécois. Depuis ce jour, il est une source de fierté pour les Québécois et les Québécoises.

Citations

« Depuis maintenant 76 ans, le fleurdelisé unit tous les Québécois et incarne la fierté de notre nation, au-delà des origines et des partis politiques. C'est un symbole fort, qui rappelle l'identité distincte du Québec comme seul État francophone en Amérique du Nord, et les réalisations exceptionnelles de ceux qui nous ont précédés. En cette journée de célébration, j'invite les Québécois à se rassembler autour de notre drapeau pour souligner l'histoire, la culture et les valeurs qui font du Québec une nation unique au monde. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le fleurdelisé nous rend fiers d'être Québécois et il nous rassemble tous. Il rassemble sous une seule bannière les luttes, les aspirations et les accomplissements d'une nation aussi splendide qu'improbable. En tant que rare bastion de la langue française en Amérique du Nord, le Québec a dû se battre régulièrement au fil des siècles pour garantir la survie et l'essor de sa culture. Profitons du 76e anniversaire de notre drapeau pour rendre hommage à notre héritage exceptionnel. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Le drapeau du Québec

Le drapeau du Québec se compose de deux éléments principaux. Le premier est la fleur de lys, l'un des plus anciens emblèmes du monde, utilisée d'abord par Jacques Cartier en terre d'Amérique lorsqu'il planta une croix à trois fleurs de lys sur les terres de Gaspé. Le second est inspiré de l'étendard bleu à croix blanche de forme carrée que les navires commerciaux arboraient au temps de Samuel de Champlain.

Le jour du Drapeau

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels et emblématiques du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau jaune comme arbre emblématique, l'iris versicolore comme emblème floral et le harfang des neiges comme emblème aviaire du Québec.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur le drapeau du Québec : Québec.ca/drapeau.

