PREVNAR 20 est maintenant inclus dans les programmes publics d'immunisation des adultes de la plupart des provinces canadiennes et de tous les territoires du Canada .

La pneumonie pneumococcique et la pneumococcie invasive sont des maladies graves qui menacent la santé des personnes âgées du Canada i.

KIRKLAND, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Pfizer Canada SRI applaudit les provinces et territoires du Canada qui ont maintenant ajouté PREVNAR 20 (vaccin antipneumococcique 20-valent conjugué) à leurs programmes publics d'immunisation des adultes. PREVNAR 20 est homologué par Santé Canada chez les adultes de 18 ans ou plus afin de prévenir la pneumonie et les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F de Streptococcus pneumoniæii.

La décision d'inclure PREVNAR 20 dans les programmes d'immunisation offerts gratuitement aux patients admissibles a été prise après que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a fortement recommandé, en février 2023, que le vaccin soit offert aux adultes n'ayant jamais reçu de vaccin antipneumococcique ou aux adultes dont on ignore les antécédents de vaccination et qui ont 65 ans et plus, ou qui sont âgés de 50 à 64 ans et qui présentent des facteurs de risque de pneumococcie, ou encore qui sont âgés de 18 à 49 ans et qui sont atteints d'une affection qui entraîne une immunodéficienceiii. Les personnes faisant partie de ces groupes sont encouragées à vérifier les calendriers du programme de vaccination financé par le secteur public de leur province pour connaître les détails des critères d'admissibilité.

« CanAge salue la décision de ces provinces et territoires d'ajouter PREVNAR 20 à leur liste de médicaments remboursés et d'aider ainsi à protéger les personnes âgées et les Canadiens qui présentent des affections sous-jacentes, comme l'asthme et le diabète, de la menace de la pneumonie pneumococcique et des pneumococcies invasives », a déclaré Laura Tamblyn Watts, directrice générale de CanAge, l'organisme national de défense des intérêts des personnes âgées du Canada. « C'est un pas de plus vers l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale du Canada, soit l'immunisation contre la pneumonie à pneumocoque de 80 % des adultes de 65 ans et plus d'ici à 2025. Nous devons faire en sorte que tous les vaccins recommandés par le CCNI soient remboursés dans l'ensemble du pays, pour qu'aucune personne âgée ne soit laissée pour compte. »

Le risque de pneumonie pneumococcique est plus de six fois plus élevé chez les Canadiens de plus de 65 ans que chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 64 ansiv. De plus, des facteurs relatifs à la santé, notamment des affections chroniques telles que l'asthme, le diabète, la maladie cardiaque chronique et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), peuvent exposer les personnes à un risque plus élevé de pneumonie pneumococciquev.

« Nous sommes très heureux de constater que l'accès à PREVNAR 20 a été élargi dans la plupart des provinces et dans tous les territoires du Canada », a commenté Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. « Les personnes qui en ont le plus besoin peuvent désormais recevoir plus facilement le vaccin. Pfizer Canada est déterminée à soutenir les efforts en matière de santé publique afin d'assurer à tous les Canadiens et Canadiennes l'accès aux vaccins qui aident à les protéger contre les pneumococcies invasives. »

Les infections causées par Streptococcus pneumoniae, comme la pneumonie pneumococcique et la pneumococcie invasive, posent un risque important pour la santé des adultes canadiens. Environ 3000 cas de pneumococcie invasive sont signalés chaque année au Canada, les très jeunes enfants et les personnes âgées étant les groupes les plus touchésvi,vii.

« La pneumonie pneumococcique est une maladie fréquente et potentiellement grave, en particulier chez les personnes de 65 ans et plus. Elle représente un fardeau important, non seulement pour les patients et leurs proches, mais aussi pour le système de santé canadien », a fait valoir la Dre Angel Chu, infectiologue au Foothills Medical Centre de Calgary. « En tant que médecin, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'apprends que PREVNAR 20 est maintenant remboursé par les régimes publics de la plupart des provinces et de tous les territoires du Canada, car les vaccins sont la meilleure protection contre les infections et les maladies. »

« C'est une décision judicieuse qu'ont prise les provinces et territoires. Les vaccins sont un moyen efficace de prévenir la maladie et d'éviter de surcharger notre système de santé, et le fait d'élargir l'accès aux vaccins favorise l'équité en matière de santé au Canada », a ajouté Tamblyn Watts.

À propos de PREVNAR 20 au Canada

PREVNAR 20 est le premier vaccin conjugué homologué qui contribue à protéger les adultes canadiens de 18 ans ou plus contre 20 sérotypes responsables de la majorité des cas de pneumococcie invasive et de pneumonie.

PREVNAR 20 pourrait ne pas prévenir les maladies causées par les sérotypes de S. pneumoniæ qui ne sont pas compris dans le vaccin.

