OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - La grève potentielle des travailleurs de l'Agence du revenu du Canada (ARC), qui demandent des augmentations salariales de 33 % sur trois ans, présente un risque pour les propriétaires de PME. En effet, ceux-ci dépendent quotidiennement des services et des renseignements fiscaux fournis par l'ARC, rappelle la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« La grève envisagée par le personnel de l'ARC crée beaucoup d'incertitudes du côté des PME. Nous craignons que de nombreux propriétaires de PME ne puissent pas obtenir rapidement les réponses à leurs questions ou payer leurs impôts dans les délais puisque certains services de l'ARC pourraient prendre du retard ou seraient carrément inaccessibles en cas de grève. Sans compter que l'augmentation des salaires réclamée par ces travailleurs coûterait extrêmement cher aux Canadiens et alourdirait davantage leur fardeau fiscal », souligne Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les demandes de l'Alliance de la Fonction publique du Canada-Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (AFPC-SEI) représenteraient des augmentations salariales de l'ordre de 33 % sur trois ans, soit près d'un milliard de dollars. De plus, l'AFPC évoque déjà la possibilité d'une grève de plus grande envergure, comprenant plus de 100 000 travailleurs, en plus de ceux de l'ARC. L'impact sur les PME et les contribuables d'une telle situation pourrait être considérable.

Il faut se rappeler que les propriétaires de PME ont déjà de la difficulté à communiquer avec l'ARC. La semaine dernière, la FCEI a publié la plus récente édition de son Bulletin d'évaluation de l'ARC. Selon ce rapport, 53 % des propriétaires de PME ont dû appeler plusieurs fois avant de pouvoir parler à un agent et seulement 23 % pensaient avoir obtenu les réponses dont ils avaient besoin. Une grève à l'ARC aggraverait sans doute la situation et poserait encore plus de difficultés aux PME.

Alors que l'ARC et l'AFPC-SEI reprennent les négociations aujourd'hui, la FCEI demande aux deux parties de conclure rapidement une entente afin d'éviter les répercussions négatives d'une grève.

Sachant que les propriétaires de PME ne sont aucunement responsables de cette situation, la FCEI demande à l'ARC de prendre les mesures suivantes :

Continuer à offrir tous les services destinés aux PME pendant les négociations et en cas de grève.

Veiller à ce que les responsabilités des propriétaires de PME leur soient clairement communiquées en cas de grève.

Reporter les dates limites des exigences fiscales afin d'éviter que des pénalités et des intérêts soient imposés aux propriétaires de PME en cas de grève.

Envisager l'adoption d'une loi de retour au travail en cas d'échec des négociations.

« Si les travailleurs de l'ARC font grève, en plus des 120 000 autres fonctionnaires fédéraux, l'impact sur les PME pourrait être énorme. Nous demandons aux deux parties de trouver rapidement un terrain d'entente qui respectera la capacité de payer des contribuables », conclut M. Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234|Cell. : 514-817-0228, [email protected]