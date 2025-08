OTTAWA, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - La hausse des tarifs douaniers américains à 35 % nuira aux PME des deux côtés de la frontière. Invoquer le fentanyl comme justification est encore plus ridicule que la décision de mettre en place des tarifs.

Bien qu'il soit encourageant que la plupart des exportations canadiennes restent exemptées de droits de douane en vertu de l'ACEUM, l'incertitude continuera de peser lourd sur les PME canadiennes.

La FCEI soutient l'idée qu'il vaut mieux ne pas conclure d'accord plutôt que de conclure un accord défavorable, mais l'absence d'un accord signifie que les entreprises ne pourront pas planifier adéquatement l'avenir. De nombreux entrepreneurs ont reporté des licenciements ou des réductions d'effectifs dans l'espoir qu'un accord soit conclu. Sans soutien immédiat, de nombreuses PME seront contraintes de réduire leurs activités.

La FCEI demande au gouvernement de retourner les milliards de dollars en droits de douane qui ont été perçus avec les tarifs sur les importations américaines, comme l'a promis le premier ministre pendant la campagne électorale. Nous avons formulé plusieurs recommandations au gouvernement pour ce faire, notamment la mise en place d'un programme de remise pour les PME touchées par les tarifs, la réduction temporaire du taux d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % ou la diminution des cotisations d'assurance-emploi (AE) pour les employeurs.

Le pire scénario pour le Canada serait un mauvais accord, mais le deuxième pire scénario serait une incertitude persistante sur le commerce entre le Canada et les États-Unis. C'est ce à quoi sont confrontés les propriétaires de PME aujourd'hui.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI

