OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - De nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèlent que la majorité des PME absorbent en partie ou en totalité les coûts des tarifs douaniers américains. À quelques jours de la date butoir du 1er août pour conclure une entente, la FCEI demande à Ottawa de débloquer les sommes perçues de ses contre-tarifs pour aider les PME.

Près de 7 PME sur 10 ont payé la totalité des tarifs canadiens sur leurs importations en provenance des États-Unis (coût médian de 9 000 $), tandis que 63 % ont payé les coûts directement ou les ont partagés avec leurs clients américains pour leurs exportations (coût médian de 25 000 $). « De toute évidence, la plupart des petits exportateurs ont dû absorber la majorité des coûts des tarifs américains pour garder leurs clients basés aux États-Unis », indique Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Ottawa a perçu des milliards de dollars de plus que l'année dernière en droits de douane avec les tarifs sur les importations américaines. « Si notre gouvernement ne conclut pas une entente d'ici vendredi, il doit immédiatement retourner les sommes perçues de nos contre-tarifs aux PME pour les aider à surmonter ces difficultés et cette grande période d'incertitude économique. Beaucoup reportent des décisions cruciales en attendant d'avoir assez de certitude pour faire des plans pour l'avenir. Sans une entente immédiate, de nombreux entrepreneurs ont des choix déchirants à faire, comme mettre à pied des travailleurs clés », poursuit M. Guénette.

Nous avons envoyé une lettre au gouvernement fédéral pour lui proposer des options qui offriraient un allégement financier aux PME. Nous avons notamment suggéré de mettre en œuvre un programme de remise pour les PME touchées par les tarifs, d'offrir une réduction temporaire du taux d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % ou de réduire les cotisations d'assurance-emploi (AE) pour les employeurs. La dernière pétition de la FCEI, qui a recueilli 10 000 signatures, demande également à Ottawa de régler les questions en suspens et de réduire les coûts d'exploitation.

« Jusqu'à maintenant, les exemptions de tarifs et les mesures de soutien annoncées par le gouvernement fédéral ne fournissent pas l'aide dont les PME ont désespérément besoin. De plus, nous espérons que le gouvernement examinera de plus près ses plans de contre-tarifs. Même si les propriétaires de PME appuient les contre-tarifs canadiens pendant que les discussions sont en cours, il faut savoir que des tarifs permanents auraient des conséquences permanentes sur les PME et l'économie canadienne dans son ensemble », ajoute Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 10 au 24 juillet 2025 auprès de 2 090 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,14 %, 19 fois sur 20.

