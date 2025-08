OTTAWA, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - Il est extrêmement décevant que les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) aient rejeté l'offre finale de Postes Canada.

Cela ne fait qu'ajouter une couche d'incertitude à un moment où les PME ont déjà du mal à planifier normalement leurs opérations. Si une autre grève est déclenchée, deux entreprises sur trois pourraient abandonner définitivement les services de Postes Canada.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous demandons au gouvernement d'empêcher une nouvelle grève en prolongeant la convention collective actuelle pour l'avenir prévisible. Le gouvernement doit également donner immédiatement à Postes Canada les pleins pouvoirs pour mener à bien les réformes majeures qu'elle doit faire afin d'assurer sa viabilité financière. La FCEI demande à tous les partis politiques de soutenir les réformes suggérées dans le rapport de la Commission d'enquête sur les relations de travail. Si l'on souhaite que Postes Canada puisse continuer à servir les PME, elle doit revoir son modèle d'affaires.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]