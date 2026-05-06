Les promoteurs de régimes canadiens maintiennent leur lancée avec un dixième trimestre consécutif de rendements positifs

TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le rendement médian selon BNY Canadian Asset Strategy View Universe, un service de suivi de fonds de Solutions de gestion du risque global de BNY, s'est établi à 0,52 % au premier trimestre de 2026. En date du 31 mars 2026, le rendement médian sur un an s'est élevé à 7,37 %, alors que le rendement médian annualisé sur 10 ans a été de 7,36 %.

Les résultats de BNY Canadian Asset Strategy View Universe sont basés sur des actifs de 337 milliards de dollars investis dans des régimes de placement canadiens, dont la taille moyenne s'élève à 5,36 milliards de dollars. Cet univers est conçu pour fournir des comparaisons entre les régimes selon leur type et leur taille. Il comprend 63 régimes de retraite canadiens d'entreprises, d'universités et d'organismes publics, ainsi que des fondations et des fonds de dotation. Des informations additionnelles sont fournies par les univers de sous-catégories d'actifs d'Asset Strategy View de BNY.

« Au premier trimestre, l'incertitude politique s'est intensifiée, le conflit en Iran ayant eu une incidence majeure sur les prix des produits de base et l'inflation globale, tandis que l'évolution de la dynamique commerciale a pesé sur la confiance des entreprises et les perspectives de croissance générales, a déclaré David Cohen, directeur, Solutions de gestion du risque global de BNY. « En raison de la persistance de l'incertitude géopolitique et économique, les régimes de retraite canadiens demeurent solides et ont inscrit un rendement légèrement positif au cours du trimestre. Même si certains marchés boursiers ont nui au rendement au cours du trimestre, les rendements positifs des titres à revenu fixe et le soutien accru des catégories d'actifs privés ont aidé les promoteurs à atteindre un rendement positif au cours du trimestre.

Parmi les catégories d'actifs traditionnels, les actions canadiennes ont connu le meilleur résultat, soit un rendement médian trimestriel de 3,58 %. Les actions américaines ont été les plus faibles, affichant un rendement trimestriel de -1,96 %.

En ce qui concerne les catégories d'actifs non traditionnels, les fonds de couverture ont inscrit le meilleur résultat, soit un rendement médian trimestriel de 2,97 %. Le capital d'investissement a terminé le trimestre avec un rendement médian de 2,58 %, et l'immobilier a affiché un résultat de 1,16 % pour le trimestre.

Faits saillants du premier trimestre de 2026 du BNY Canadian Asset Strategy View Universe

BNY Canadian Asset Strategy View Universe, qui regroupe les régimes de retraite canadiens dont l'actif géré est supérieur à un milliard de dollars, a surpassé le rendement médian du Total Canadian Asset Strategy View Universe au premier trimestre de 2026.

Les régimes de retraite d'organismes publics ont affiché un rendement médian de 0,83 % au premier trimestre, dépassant à la fois les caisses de retraite d'entreprises, les fondations et les fonds de dotation.

Les principaux segments boursiers ont enregistré des résultats contrastés au premier trimestre. Les actions canadiennes ont affiché un rendement médian de 3,58 % au premier trimestre, derrière l'indice composé S&P/TSX, dont le rendement a été de 3,93 %. Le rendement médian des actions américaines a été de -1,96 %, surpassant celui de l'indice S&P 500, qui s'est établi à -2,60 %. Les actions mondiales ont obtenu un rendement médian de -0,94 % au premier trimestre, contre -1,73 % pour celui de l'indice MSCI Monde. Le rendement médian trimestriel des actions internationales a été de 1,18 %, dépassant celui de l'indice MSCI EAEO de 0,67 %.

Les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 3,13 % pour le trimestre, supérieur aux 1,71 % de l'indice MSCI Marchés émergents.

Le rendement médian des titres à revenu fixe canadiens a été de 0,22 % au premier trimestre de 2026. Les titres à revenu fixe ont affiché un rendement égal à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada pour le trimestre, qui a dégagé un rendement de 0,23 %.

Le capital d'investissement a affiché un rendement trimestriel médian de 2,58 % pour le premier trimestre et l'immobilier a inscrit un rendement trimestriel médian de 1,16 %. Les fonds de couverture ont inscrit un rendement de 2,97 %.

Rendements médians des régimes BNY Canadian Asset Strategy View Universe*

Rendements médians Universe T1 2026 Un an Trois ans Cinq ans Dix ans Canadian Asset Strategy View Total Fund 0,52 7,37 8,34 6,11 7,36 Actions canadiennes 3,58 26,70 18,01 14,34 11,84 Actions américaines -1,96 12,96 15,63 11,56

Actions internationales 1,18 19,16 15,66 9,96 9,88 Actions mondiales -0,94 15,00 16,07 11,26 12,53 Titres à revenu fixe canadiens 0,22 0,71 3,83 0,98 2,16 Fondations et fonds de dotation canadiens -0,44 10,23 11,03 8,12 8,39 Régimes de retraite canadiens d'organismes publics 0,83 9,61 9,85 7,74 7,82 Régimes de retraite canadiens d'entreprises 0,39 4,47 7,87 5,40 6,69

* Tous les rendements sont exprimés avant déduction des frais, en dollars canadiens.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 mars 2026, CIBC Mellon avait plus de 3,4 billions $ CA d'actifs sous administration. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2026, avait 59,4 billions $ US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Les données historiques et les analyses ne sauraient être considérées comme l'indication ou la garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction du rendement futur. Le rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur. Les renseignements aux présentes ne doivent pas être le fondement d'une décision d'investissement ou commerciale et ne sauraient remplacer les compétences, le jugement et l'expérience de l'utilisateur, ses dirigeants, ses employés, conseillers ou clients à cet égard. Aucun élément aux présentes ne saurait constituer une offre de vente (ou une sollicitation d'offre d'achat) d'un titre, d'un produit financier ou de tout autre instrument de placement ou de toute stratégie de négociation. Certains produits ou services sont offerts uniquement par l'intermédiaire de BNY.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon