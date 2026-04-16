TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a été classée parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2026 par Excellent Lieu de Travail®.

Cette reconnaissance s'appuie sur la récente certification Excellent Lieu de Travail® de CIBC Mellon, qui reflète davantage les commentaires des employés à l'échelle de l'organisation.

« Cette réalisation est particulièrement importante parce qu'elle reflète les voix et les expériences des femmes à l'échelle de CIBC Mellon, a déclaré Maple Tam, chef des ressources humaines chez CIBC Mellon. Favoriser l'équité est un engagement continu qui s'intègre à notre façon de diriger, de collaborer et de nous soutenir mutuellement. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés pour faire progresser les femmes à l'échelle de notre organisation et demeurons motivés par le travail à venir. Nous continuons de mettre l'accent sur l'élimination des obstacles, le développement des talents et l'investissement dans le mentorat et le perfectionnement. »

L'un des principaux moteurs de ces progrès est notre Réseau d'initiatives des femmes (WIN), un groupe dirigé par des membres du personnel qui est devenu une plateforme de mentorat, de croissance du leadership et d'engagement sectoriel. Grâce à des programmes structurés et à la collaboration externe, le groupe WIN met en relation les talents en début de carrière et la haute direction, tout en prolongeant l'engagement de CIBC Mellon à faire progresser les femmes dans l'écosystème des services financiers.

Cette approche reflète un changement plus large dans la façon dont la culture du milieu de travail est définie, qui va au-delà de l'engagement vers l'impact mesurable. Les organisations figurant sur la liste des meilleurs lieux de travail pour les femmes doivent respecter un niveau élevé de rétroaction des employés et démontrer un engagement uniforme à l'échelle de l'organisation à l'égard des occasions équitables.

Pour CIBC Mellon, ce titre s'ajoute à un ensemble croissant de reconnaissances liées non seulement à la culture, mais aussi aux résultats que produit la culture, notamment la représentation des dirigeants, l'avancement professionnel et la fidélisation des talents à long terme.

À propos de Excellent Lieu de Travail®

Excellent Lieu de Travail® est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise. Sa mission consiste à aider les organisations à développer une culture de travail à haut niveau de confiance et de rendement. Son modèle rigoureux et son processus de certification font de Excellent Lieu de Travail® l'unique référence mondiale en matière de culture d'entreprise reconnue par les employés et les employeurs partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site greatplacetowork.ca/fr.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2025, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 décembre 2025, avait 59 300 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416-643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon