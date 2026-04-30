Un héritage de capacités mondiales valorisé par l'expertise canadienne et façonné par les exigences des investisseurs institutionnels au Canada.

TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - CIBC Mellon souligne son 30e anniversaire, marquant une étape majeure dans l'histoire d'une organisation conçue pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels au Canada, évoluant au sein de l'un des marchés d'investissement les plus sophistiqués au monde.

Depuis sa création en tant que fournisseur de services de garde, jusqu'à son rôle actuel dans l'accompagnement à des opérations d'investissement globales, complexes et axée sur les données, CIBC Mellon a constamment adapté ses services pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels au Canada. Aujourd'hui, l'actif sous administration de la société s'élève à 3 400 milliards de dollars canadiens, témoignant de l'envergure et du niveau d'expertise du marché qu'elle dessert.

Forte de la portée mondiale de BNY et l'expertise approfondie du marché canadien de la Banque CIBC, CIBC Mellon a consacré 3 décennies à optimiser ses services d'investissement, en les alignant sur les exigences réglementaires, opérationnelles et commerciales propres au Canada. Alors que les investisseurs institutionnels se sont internationalisés et ont renforcé leur attention sur les données, la transparence et la gestion du risque, le rôle des prestataires de services a fondamentalement changé. CIBC Mellon a su évoluer pour accompagner ses clients dans l'évolution de leurs modèles d'exploitation a à un environnement d'investissement de plus en plus complexe.

« Trente ans, c'est une longue période dans n'importe quelle industrie. « Dans la nôtre, c'est le reflet d'une transformation continue, a déclaré Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. « Nous avons accompagné nos clients au fil de nombreux cycles de marché, d'une complexité croissante et de profonds changements dans la structuration et la prestation des opérations d'investissement. Cette expérience nous confère une perspective précieuse et, surtout, nous positionne idéalement pour accompagner nos clients dans l'avenir, où la conception des modèles d'exploitation des données, et des technologies sont tout aussi cruciales que l'exécution. »

« CIBC Mellon illustre parfaitement ce qui peut être accompli lorsque des capacités mondiales s'allient à une expertise locale approfondie, avec un engagement constant envers les résultats pour les clients » a déclaré Emily Portney, chef mondiale, Services d'administration d'actifs, BNY. « Le Canada demeure un marché d'importance stratégique, et notre confiance à l'égard du leadership, de l'orientation et de la valeur à long terme de CIBC Mellon pour investisseurs institutionnels n'a jamais été aussi affirmée. »

« Le 30e anniversaire de CIBC Mellon constitue une étape significative dont nous sommes fiers d'être partie prenante », a souligné Roman Dubczak, vice-président, Bureau du chef de la direction de la Banque CIBC et président du conseil d'administration de CIBC Mellon. « La société a établi une base solide pour accompagner les investisseurs institutionnels au Canada et continue d'évoluer en fonction de leurs ambitions et de leurs besoins en constante évolution. »

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 décembre 2025, CIBC Mellon détenait plus de 3 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 décembre 2025, avait 59 300 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

À propos de BNY

BNY est une entreprise mondiale de services financiers au cœur des marchés de capitaux mondiaux. Depuis plus de 240 ans, BNY collabore avec ses clients, mettant à profit son expertise et ses plateformes pour les aider à fonctionner plus efficacement et à accélérer leur croissance. Aujourd'hui, BNY dessert plus de 90 % des entreprises du Fortune 100 et presque toutes les 100 plus grandes banques à l'échelle mondiale. BNY soutient les gouvernements dans le financement de projets locaux et travaille avec plus de 90 % des 100 plus grands régimes de retraite afin de protéger les investissements de millions de personnes. Au 31 mars 2026, BNY supervise 59,4 mille milliards de dollars en actifs sous garde et/ou administration, ainsi que 2,1 mille milliards de dollars en actifs sous gestion.

BNY est la marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BK). Ayant son siège social à New York, BNY a été reconnue parmi les entreprises les plus admirées au monde selon Fortune et parmi les meilleurs milieux de travail pour les innovateurs selon Fast Company. Pour plus d'information, visitez. Suivez BNY sur LinkedIn ou consultez le centre de nouvelles de BNY pour les dernières nouvelles de l'entreprise.

À propos de CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients des services bancaires aux particuliers, aux entreprises, du secteur public et institutionnels. Au sein des Services bancaires personnels et aux PME, des Services bancaires commerciaux et de Gestion de patrimoine, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son important réseau de services bancaires numériques et de ses emplacements au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Les communiqués de presse et d'autres renseignements sur la Banque CIBC se trouvent à www.cibc.com/ca/media-centre.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon