Forte du succès de ses initiatives internes et du lancement réussi de sa solution de présentation du coût total (Total Cost Reporting), CIBC Mellon s'appuie sur Appian pour accroître l'autonomie de ses équipes, optimiser et rationaliser les processus et flux de travail, et renforcer les fondations de son développement de produits au bénéfice des investisseurs institutionnels canadiens.

TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui la signature d'une licence-cadre universelle d'entreprise avec Appian (Nasdaq : APPN) pour soutenir l'automatisation des processus par l'intelligence artificielle et le développement de produits de nouvelle génération. Cette démarche permettra à CIBC Mellon de concevoir, prototyper et déployer des fonctionnalités avancées à l'intention de ses équipes opérationnelles internes ainsi que de ses clients investisseurs institutionnels.

CIBC Mellon a sélectionné Appian comme partenaire technologique stratégique, renforçant ainsi son positionnement en tant qu'entreprise de services de gestion d'actifs résolument numérique. La plateforme Appian permet à CIBC Mellon d'optimiser les flux de travail complexes, en s'appuyant d'abord sur des processus sophistiqués basés sur des règles et la prise de décision assistée par l'humain, avant d'explorer progressivement l'intégration de capacités plus adaptatives, notamment l'intelligence artificielle.

À ce jour, CIBC Mellon compte plus de 250 utilisateurs œuvrant dans les opérations, la prestation de services à la clientèle et la technologie. L'entreprise s'attend à augmenter ce nombre en fonction de la demande croissante des clients et des besoins opérationnels.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de la collaboration de CIBC Mellon avec ses clients, illustrée notamment par le lancement de solutions de présentation du coût total, permettant aux gestionnaires de placements canadiens de se conformer aux exigences réglementaires et de divulgation.

À mesure que CIBC Mellon poursuit l'amélioration de ses services et accompagne le lancement de nouveaux produits, ses clients bénéficieront des avancées suivantes:

Un soutien élargi à l'intégration en réponse à la demande croissante des gestionnaires d'actifs et des clients institutionnels pour des processus d'intégration plus efficaces et transparents.

Une expérience numérique optimisée pour les services de FNB visant à éliminer les tâches manuelles, réduire les interventions, accélérer la circulation de l'information et offrir une expérience client plus fluide et connectée.

Des améliorations continues des workflows d'administration de fonds conçues pour rationaliser les processus, améliorer la visibilité des données et réduire les interventions manuelles, conformément à l'engagement de CIBC Mellon envers l'amélioration continue.

« Au-delà des capacités avancées de services d'actifs mondiaux attendues par nos clients, nous constatons une demande croissante pour des services personnalisés, rapidement adaptés aux besoins particuliers du marché canadien » a déclaré Alastair Angus, chef des systèmes d'information, CIBC Mellon. « Nous avons constaté que les capacités mises à notre disposition par Appian nous aident à améliorer les résultats pour nos clients, notre entreprise et nos collègues, alors que nous continuons à progresser avec des solutions axées sur le numérique pour améliorer la rapidité, la transparence et l'expérience globale. »

« CIBC Mellon est un client majeur d'Appian et l'un des premiers à adopter notre modèle de licence-cadre universelle d'entreprise, ce qui témoigne d'un engagement partagé envers la transformation à l'échelle de l'entreprise, » a indiqué Michael Beckley, fondateur et chef de la technologie, Appian. « Nous sommes ravis de collaborer avec CIBC Mellon pour moderniser et optimiser leur modèle opérationnel. À l'ère de l'intelligence artificielle, le processus constitue le système de pilotage qui orchestre les flux de travail au service des objectifs d'affaires. »

À propos d'Appian

Appian offre une technologie d'automatisation des processus. Nous automatisons les processus complexes des grandes entreprises et des gouvernements. Notre plateforme est reconnue pour sa fiabilité et son envergure uniques. Nous automatisons les processus depuis 25 ans et comprenons les activités des entreprises comme personne d'autre. Pour en savoir plus, consultez le site appian.com. [Nasdaq : APPN]

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À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon célèbre ses 30 ans comme société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 mars 2026, CIBC Mellon détenait plus de 3 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2026, avait 59 400 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

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Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon