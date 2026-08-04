Les promoteurs de régimes canadiens affichent de forts rendements médians positifs pour le deuxième trimestre, selon BNY Canadian Asset Strategy View Universe

Toutes les catégories d'actif ont enregistré des rendements positifs, les actions non canadiennes se distinguant par les meilleures performances

TORONTO, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le rendement médian de BNY Canadian Asset Strategy View Universe, un service de suivi de fonds des Solutions de gestion du risque global de BNY, s'est chiffré à 6,38 % au deuxième trimestre de 2026. En date du 30 juin 2026, le rendement médian sur un an s'est élevé à 12,06 %, alors que le rendement médian annualisé sur 10 ans a été de 7,38 %.

Les résultats de BNY Canadian Asset Strategy View Universe sont basés sur des actifs de 360 milliards de dollars investis dans des régimes d'investissement canadiens, le régime moyen s'élevant à 5,80 milliards de dollars. Cet univers est conçu pour fournir des comparaisons entre les régimes selon leur type et leur taille. Il comprend 62 régimes de retraite canadiens d'entreprises, d'universités et d'organismes publics, fondations et fonds de dotation. Des informations additionnelles sont fournies par les univers de sous-catégories d'actifs d'Asset Strategy View de BNY.

« Les marchés mondiaux ont été affectés par le conflit au Moyen-Orient impliquant l'Iran, entraînant une volatilité des prix du pétrole et une perturbation de la chaîne d'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz. Les sociétés d'intelligence artificielle et de semi-conducteurs, ainsi que les secteurs connexes, ont également donné un élan positif aux marchés des placements au cours du trimestre », a déclaré David Cohen, directeur, Solutions de gestion du risque global au Canada, BNY. « Les régimes de retraite canadiens ont bénéficié de la faiblesse du dollar canadien, ce qui a fait grimper les rendements des placements étrangers. Toutes les catégories d'actif ont inscrit des rendements positifs au cours du trimestre, grâce aux excellents rendements des États-Unis et des marchés émergents ».

Parmi les catégories d'actifs traditionnels, les actions de marchés émergents ont enregistré la meilleure performance, avec un rendement médian trimestriel de 25,56 % suivies des actions américaines, avec un rendement de 17,07 %.

En ce qui concerne les catégories d'actifs non traditionnels, les fonds de couverture ont livré la performance la plus solide, avec un rendement médian trimestriel de 6,53 %. Le capital-investissement a terminé le trimestre avec un rendement médian de 3,00 %, et l'immobilier a affiché un résultat de 1,68 % pour le trimestre.

Faits saillants au deuxième trimestre de 2026 du BNY Canadian Asset Strategy View Universe

BNY Canadian Asset Strategy View Universe, qui regroupe les régimes de retraite canadiens dont l'actif géré est supérieur à un milliard de dollars, a surpassé le rendement médian du Total Canadian Asset Strategy View Universe au deuxième trimestre de 2026.

Les fondations et fonds de dotation canadiens ont inscrit un rendement médian de 7,94 % au deuxième trimestre, surpassant à la fois les régimes de retraite d'entreprises et les régimes d'organismes publics.

Les principaux segments boursiers ont enregistré des résultats contrastés au deuxième trimestre. Les actions canadiennes ont affiché un rendement médian de 7,52 % au deuxième trimestre, supérieur au rendement de 6,96 % de l'indice composé S&P/TSX. Le rendement médian des actions américaines a été de 17,07 %, soit près de celui de l'indice S&P 500, qui s'est établi à 17,12 %. Les actions mondiales ont obtenu un rendement médian de 14,44 % au deuxième trimestre, devancé par celui de l'indice MSCI Monde, qui s'est établi à 15,79 %. Le rendement médian trimestriel des actions internationales a été de 15,61 %, dépassant celui de l'indice MSCI EAEO de 12,93 %.

Les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 25,56 % pour le trimestre, inférieur aux 26,21 % de l'indice MSCI Marchés émergents.

Le rendement médian des titres à revenu fixe canadiens s'est établi à 2,93 % au deuxième trimestre de 2026, surpassant l'indice des obligataire universel FTSE Canada, qui a affiché un rendement de 2,01 %.

%. Le capital d'investissement a enregistré un rendement trimestriel médian de 3,00 % pour le deuxième trimestre et l'immobilier a inscrit un rendement trimestriel médian de 1,68 %. Les fonds de couverture ont inscrit un rendement de 6,53 %.

Rendements médians des régimes BNY Canadian Asset Strategy View Universe*

Rendements médians Universe T2 2026 Un an Trois ans Cinq ans Dix ans Canadian Asset Strategy View Total Fund 6,38 12,06 10,41 6,80 7,38 Actions canadiennes 7,52 28,00 20,47 14,26 12,48 Actions américaines 17,07 26,94 19,71 14,04

Actions internationales 15,61 28,81 21,90 12,46 11,34 Actions mondiales 14,44 24,36 20,50 13,10 13,89 Titres à revenu fixe canadiens 2,93 4,02 4,83 1,01 2,14 Fondations et fonds de dotation canadiens 7,94 17,25 13,69 8,99 9,12 Régimes de retraite canadiens d'organismes publics 6,89 14,21 12,11 8,12 8,20 Régimes de retraite canadiens d'entreprises 6,06 10,36 9,50 5,35 6,60

* Tous les rendements sont exprimés avant déduction des frais, en dollars canadiens.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon célèbre ses 30 ans comme société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 juin 2026, CIBC Mellon détenait plus de 3 600 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2026, avait 62 600 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

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