TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu les titres de meilleur dépositaire de FNB au Canada, de meilleur fournisseur de technologies de back-office pour FNB au Canada, de meilleur fournisseur de technologies de middle office pour FNB au Canada et de meilleur administrateur global de FNB au Canada lors de la remise des prix canadiens 2026 d'ETF Express.

« Nous sommes honorés d'être reconnus lors de la remise des prix canadiens d'ETF Express 2026, a déclaré Ronald C. Landry, vice-président, chef des solutions de segments et des services de FNB canadiens. Ces distinctions témoignent du dévouement des équipes de CIBC Mellon dans leur soutien au marché canadien des FNB, tant sur le plan de la garde et de l'administration que sur celui de la technologie, et des relations de longue date que nous avons établies avec les promoteurs canadiens de FNB depuis 2009. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance soutenue, nos pairs pour cette reconnaissance et les équipes de CIBC Mellon à l'origine de ces résultats. »

Les prix canadiens d'ETF Express récompensent les fournisseurs de services et les émetteurs du secteur canadien des FNB. Les lauréats du volet des fournisseurs de services sont déterminés au moyen du vote par les pairs, tandis que les prix des émetteurs sont fondés sur les données de Trackinsight.

« Nous sommes ravis de saluer CIBC Mellon dans quatre catégories lors de nos prix canadiens 2026. » a déclaré Beverly Chandler, rédactrice en chef d'ETF Express. « Ces distinctions mettent l'accent sur le rôle central que jouent les fournisseurs de services canadiens dans le soutien d'un secteur des FNB en pleine maturité, tant au pays qu'à l'échelle de l'écosystème mondial des FNB. »

À propos d'ETF Express

ETF Express est l'une des plus anciennes publications spécialisée du secteur des FNB à l'échelle mondiale. Lancée au Royaume-Uni en 2006, ETF Express est un service numérique quotidien en direct qui présente des nouvelles, des caractéristiques, des entrevues et des analyses en temps réel sur ce secteur.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 mars 2026, CIBC Mellon détenait plus de 3 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2026, avait 59 400 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

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SOURCE CIBC Mellon