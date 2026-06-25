CIBC Mellon s'est vu décerner le prestigieux titre de meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord pour 2026 par le magazine Global Finance

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommée meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord pour 2026 par le magazine Global Finance, en reconnaissance de l'engagement inébranlable de la société envers le service à la clientèle, la connaissance du marché, la solidité opérationnelle et l'innovation dans les services d'actifs.

Cette reconnaissance témoigne de ce que les clients s'attendent d'un sous-dépositaire au Canada : un fournisseur qui connaît le marché et qui a fait ses preuves en matière d'exécution fiable », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. « Chez CIBC Mellon, nous nous efforçons d'offrir aux investisseurs institutionnels une expertise locale, une exécution fiable et un excellent service à la clientèle afin qu'ils puissent exercer leurs activités opérationnelles au Canada en toute confiance. »

« Au Canada, les clients ont besoin d'un sous-gardien de valeurs qui combine connaissance du marché, efficacité d''exécution et service réactif d'une manière qui reflète les réalités de ce marché », a déclaré Richard Anton, chef des affaires commerciales, CIBC Mellon.

« Chez CIBC Mellon, cela signifie de réunir la couverture des relations locales, l'expertise opérationnelle approfondie et les investissements continus dans des domaines tels que les données, les capacités numériques et la prestation de services, afin que les clients puissent exercer leurs activités avec plus de transparence, d'efficacité et de confiance. Nous sommes fiers de voir cet engagement reconnu en Amérique du Nord. »

« Nous saluons avec distinction l'excellence de CIBC Mellon, honorée du titre de meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord pour 2026 », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur éditorial de Global Finance. « Les lauréats du prix de la meilleure banque sous-gardien de valeurs de Global Finance se sont distingués par leur excellence opérationnelle, leur connaissance des marchés, leur innovation technologique et leur capacité à offrir un service fiable en matière d'actifs dans de multiples juridictions. »

Cette récente reconnaissance s'appuie sur le rôle de longue date que joue CIBC Mellon sur le marché canadien et souligne son engagement à offrir des solutions de services qui soutiennent les investisseurs institutionnels au même rythme que l'évolution de leurs besoins.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

À propos du magazine Global Finance

Le magazine Global Finance, lancé en 1987, est lu par plus de 50 000 personnes dans 193 pays et territoires. Ses lecteurs comprennent des dirigeants de sociétés et des agents financiers responsables de prendre des décisions financières et stratégiques au sein de multinationales et d'institutions financières. Son site Web, GFMag.com, offre des analyses et des articles qui sont le produit de 39 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Son siège social est situé à New York et elle compte des bureaux partout dans le monde. Le magazine Global Finance décerne régulièrement des prix aux banques et autres fournisseurs de services financiers les plus performants. Ces prix sont devenus un symbole d'excellence et de fiabilité au sein du secteur financier à l'échelle mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon célèbre 30 ans d'engagement à aider des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada.

Au 31 mars 2026, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2026, avait 59 400 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site cibcmellon.com.

SOURCE CIBC Mellon