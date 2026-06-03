TORONTO, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le service d'information sur le coût total (ICT) de CIBC Mellon accompagne les clients gestionnaires de fonds d'investissement visés dans le respect des exigences de transparence, imposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), dans le cadre des modifications apportées au Règlement 31-103. CIBC Mellon a intégré, dans les délais, tous les clients gestionnaires de fonds d'investissement ayant choisi d'adhérer au service avant l'entrée en vigueur des nouvelles exigences réglementaires. En fournissant de façon fiable plus de 12 000 éléments de rapport quotidiennement, CIBC Mellon souligne la valeur tangible et la stabilité opérationnelle que le service offre aux gestionnaires de fonds d'investissement canadiens, alors qu'ils s'efforcent d'accroître la transparence à l'égard des investisseurs et des conseillers.

Les exigences réglementaires canadiennes relatives à l'ICT sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 et obligent les gestionnaires de fonds d'investissement à offrir une visibilité sur les frais intégrés des fonds. Le moteur opérationnel de CIBC Mellon agit comme un centre de calcul centralisé qui détermine le facteur de coût quotidien, soit les frais du fonds par titre pour une journée donnée, et facilite la transmission du ratio des frais des fonds aux répertoires du secteur. CIBC Mellon a été l'un des premiers fournisseurs de services à reconnaître l'écart opérationnel auquel faisaient face les gestionnaires de fonds d'investissement; l'organisation a rapidement fait valoir le besoin d'un service centralisé et a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de l'approche du secteur à l'égard des normes liées à l'ICT.

« Dès le départ, nos clients nous ont indiqué qu'ils avaient besoin d'une solution centralisée pour répondre aux nouvelles exigences des ACVM, sans devoir rebâtir leur propre infrastructure, a déclaré Ronald C. Landry, vice-président, chef des solutions de segments et des services de FNB canadiens, CIBC Mellon. En jouant un rôle de chef de file actif au sein du groupe de travail sur la mise en œuvre des exigences des ACVM dès le début et en préconisant des normes sectorielles pratiques, nous continuons de garder une longueur d'avance. »

« Le service d'information sur le coût total de CIBC Mellon a rendu notre transition vers les nouvelles exigences réglementaires fluide et efficace, a affirmé Daryl Kletke, vice-président, Opérations, Comptabilité et analyse de portefeuille, Société financière IGM. Le processus d'intégration a été simple et l'équipe nous a fourni des directives claires à chaque étape. Nous nous sentons maintenant bien préparés et confiants dans notre capacité à offrir des rapports exacts et transparents aux courtiers et aux maisons de courtage. »

« Nous sommes très reconnaissants envers CIBC Mellon pour son engagement à soutenir notre organisation dans le cadre de ce changement réglementaire lié à l'ICT. Le service répond à nos besoins et l'expérience d'intégration a été fluide et efficace, a indiqué Eddy Fung, vice-président, Finances de détail et administration, Guardian Capital LP. Pouvoir compter sur un fournisseur fiable pour les rapports réglementaires nous procure une grande tranquillité d'esprit. »

CIBC Mellon continue de surveiller l'environnement réglementaire canadien et d'aider les investisseurs institutionnels à progresser vers l'atteinte de leurs objectifs. La société poursuit également sa collaboration active avec les organismes de réglementation et les groupes sectoriels afin de favoriser un environnement transparent et équitable pour les investisseurs canadiens.

Pour en savoir plus sur la façon dont CIBC Mellon soutient les investisseurs institutionnels au Canada, consultez le site www.cibcmellon.com

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon célèbre 30 ans d'engagement à aider des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada.

Au 31 mars 2026, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2026, avait 59 400 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

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SOURCE CIBC Mellon