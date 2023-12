OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - La vaccination, lorsqu'elle est combinée à des mesures de protection individuelle, est un outil essentiel pour se protéger des maladies respiratoires infectieuses. Les initiatives communautaires sont essentielles pour renforcer la confiance à l'égard de la vaccination, particulièrement lors de la saison des maladies respiratoires, alors que les gens reprennent leurs activités à l'intérieur (école, rassemblements des Fêtes).

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un engagement renouvelé envers le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) de plus de 9,5 millions de dollars en 2023-2024 dans 53 organismes afin que les personnes au Canada aient accès aux vaccins, ainsi qu'à des renseignements exacts sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins pour qu'elles puissent faire des choix éclairés en matière de vaccination.

Cet investissement aidera les partenaires communautaires de partout au pays à tirer parti de projets déjà financés qui soutiennent la confiance à l'égard des vaccins, le taux de vaccination et l'accès aux vaccins. Le travail de ces organismes aidera les Canadiennes et les Canadiens à protéger leur santé ainsi que celle de leur famille et de leur collectivité, tout en contribuant à réduire la pression sur les systèmes de santé à l'échelle du pays.

Le FPI est le premier et le seul programme fédéral de subventions et de contributions conçu pour renforcer la capacité de communication sur la vaccination fondée sur des données probantes, soutenir l'éducation, la promotion et la sensibilisation relativement à la vaccination à l'échelle communautaire et renforcer la capacité des fournisseurs de soins de santé en tant que vaccinateurs. L'objectif ultime est d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et le taux de vaccination au Canada, en particulier dans les collectivités mal desservies et dans celles dont la couverture vaccinale demeure trop faible.

Avec ses investissements ciblés sur la COVID tout au long de la pandémie, le FPI a donné des résultats clairs. Grâce à ces investissements, plus d'une centaine de bénéficiaires du FPI ont créé sur mesure des services et des ressources pour lutter contre la COVID-19 qui étaient basés sur les données probantes et sur l'équité, et culturellement sûrs pour le public qu'ils desservaient. Ces investissements ont eu pour résultat la vaccination de plus de 350 000 personnes au sein des communautés marginalisées et mal desservies qui n'auraient probablement pas choisi la vaccination ou qui auraient peut-être rencontré des barrières d'accès à la vaccination. Approximativement un million d'individus ont bénéficié des efforts de programmation en personne et les matériaux d'information en ligne ont été consultés plus de 19 millions de fois.

Citations

« La science est claire, les vaccins sauvent des vies. Les projets communautaires financés par le Fonds de partenariat d'immunisation ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de renseignements crédibles sur les vaccins tout au long de la pandémie de COVID-19 et continueront de le faire dans l'avenir. En engageant le dialogue et en éliminant les obstacles aux soins, nous pouvons réduire l'hésitation à se faire vacciner et accroître la vaccination. Il en résultera de meilleurs résultats en matière de santé pour la population canadienne et une meilleure protection de notre système de santé. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Alors que nous nous préparons à l’automne et à l’hiver, nous devons nous appuyer sur les capacités et les connaissances acquises ces dernières années pour nous protéger, protéger le personnel de santé et nous protéger les uns les autres. Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté que le travail mené par les organismes communautaires était crucial pour joindre efficacement les populations mal desservies et sous-vaccinées, car ils fournissent des activités de sensibilisation et des interventions adaptées visant à combler les lacunes en matière d’information et à réduire les obstacles à la vaccination. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est une pièce maîtresse des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation des vaccins et les combler, ainsi que pour donner aux personnes au Canada les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination.

. Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation des vaccins et les combler, ainsi que pour donner aux personnes au les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination. Le budget de 2016 prévoyait un investissement initial d'environ 4 millions de dollars par année pendant 5 ans (2016-2021) dans le cadre du FPI. Dans le cadre des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi une somme supplémentaire de 54 millions de dollars sur 3 ans (2020-2023) dans des projets communautaires visant à encourager l'acceptation et l'adoption des vaccins contre la COVID-19.

en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du a investi une somme supplémentaire de 54 millions de dollars sur 3 ans (2020-2023) dans des projets communautaires visant à encourager l'acceptation et l'adoption des vaccins contre la COVID-19. Les raisons de la réticence à l'égard de la vaccination sont complexes et peuvent inclure plusieurs facteurs qui se recoupent, comme des préoccupations concernant l'innocuité des vaccins, de la stigmatisation et de la méfiance, le fait de croire la mésinformation et la désinformation, ainsi que des problèmes logistiques ou financiers et d'autres obstacles à la vaccination.

Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds de partenariat d'immunisation sont une façon pour le gouvernement du Canada de joindre les personnes qui hésitent à se faire vacciner au Canada , en particulier dans les collectivités mal desservies et dans celles dont la couverture vaccinale demeure trop faible.

de joindre les personnes qui hésitent à se faire vacciner au , en particulier dans les collectivités mal desservies et dans celles dont la couverture vaccinale demeure trop faible. Entre le 23 octobre et le 10 novembre 2023, les organisations admissibles ont été invitées à soumettre une lettre d'intention pour obtenir un financement si elles ont des approches innovantes adaptées et répondant aux besoins des populations qui ont été identifiées comme prioritaires, pour aider à développer les connaissances sur les vaccins, renforcer la confiance envers les vaccins et réduire les obstacles à la vaccination.

Pour tirer parti du succès du programme pour la COVID-19 précédemment financé, l'ASPC continuera à soutenir les organisations communautaires afin d'accroître la confiance envers les vaccins et leur utilisation parmi les populations prioritaires marginalisées à différents stades de la vie.

Liens connexes

Fonds de partenariat d'immunisation

Vaccins et immunisation

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176 Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709