Pour 1 $ investi dans les programmes d'alimentation scolaire, près de 2 $ reviennent aux communautés

BOUCHERVILLE, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Une analyse avantages-coûts indépendante a mesuré la contribution économique nette des programmes de petits déjeuners scolaires offerts grâce à de solides partenariats publics, privés et communautaires partout au Canada. Ces résultats mettent en lumière des retombées mesurables à long terme et renforcent la pertinence d'investissements stables et soutenus, alors que le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-15, incluant la Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire.

Réalisé par les économistes d'AppEco à la demande du Club des petits déjeuners, l'organisme le plus important en alimentation scolaire au pays, le rapport conclut qu'au Canada, pour chaque dollar investi dans les programmes de petits déjeuners soutenus par le Club et ses partenaires communautaires, près de 2 $ sont générés en retombées économiques et sociales. Les programmes d'alimentation scolaire appuyés par des partenariats communautaires produisent des retombées sociales et économiques importantes.

« Ce rapport confirme ce que nous observons chaque jour sur le terrain : les programmes d'alimentation scolaire ne sont pas une dépense ; ils constituent un investissement à long terme au bénéfice des enfants, des familles et des communautés », a déclaré Julie Desharnais, présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners. « Les données démontrent clairement que lorsque les enfants commencent leur journée le ventre plein, les avantages s'étendent bien au-delà de la salle de classe et créent une valeur durable pour l'ensemble de la société. »

Des retombées économiques mesurables et durables

L'analyse projette les résultats en matière de santé et d'économie sur une période de 22 ans pour une cohorte de 78 207 élèves au Canada, soit de la maternelle à la cinquième secondaire (12e année dans le reste du Canada), avec et sans accès aux petits déjeuners scolaires. Les résultats de l'étude soulignent que :

Au Québec, chaque dollar investi génère plus du double (2,24 $) de ce montant en retombées économiques et sociales. Ce ratio avantages-coûts plus élevé reflète les gains d'efficacité découlant des opérations de livraison centralisées et de l'approvisionnement en articles pour le petit déjeuner. Ces deux facteurs permettent des coûts par petit déjeuner plus faibles, ce qui en maximise les impacts sociétaux.

Dans les autres provinces et territoires, le ratio avantages-coûts atteint environ 1,60 $ pour chaque dollar dépensé. Ce résultat demeure fortement positif pour la prestation de déjeuners en milieu scolaire. Il reflète néanmoins des mécanismes de prestation plus fragmentés et des structures de financement différentes, se traduisant par des coûts plus élevés.

Ces résultats positifs découlent de trois principales sources d'avantages quantifiés : l'augmentation du revenu disponible pour les familles, des revenus plus élevés liés à l'amélioration du niveau de scolarité et la réduction des coûts de santé.

Soulagement immédiat pour les familles, gains à long terme pour la société

En compensant une partie des coûts alimentaires des ménages, les programmes de petits déjeuners scolaires génèrent un allègement financier immédiat pour les familles. Au Québec seulement, l'augmentation du revenu disponible des ménages est projetée à une valeur actualisée de 315 millions de dollars. Cette somme dépasse les coûts totaux d'opération du programme, évalués à 209 millions de dollars sur la période de projection de 22 ans. En moyenne, cela représenterait 581 $ par enfant en économies annuelles pour les familles.

Cet impact direct pour les familles est rendu possible grâce au soutien des donateurs et des partenaires communautaires. En aidant les ménages à compenser la hausse des coûts alimentaires, ces programmes libèrent une part du revenu des ménages qui peut être consacrée à d'autres besoins essentiels tels que le logement, le transport et l'éducation.

Les avantages estimés à long terme pour la scolarisation sont tout aussi convaincants. Selon l'analyse avantages-coûts, les élèves ayant un accès constant à des petits déjeuners nutritifs sont plus susceptibles d'atteindre des niveaux de scolarité plus élevés. Au fil du temps, cet avantage scolaire se traduirait par 39 millions de dollars en revenus additionnels pour les plus de 78 000 bénéficiaires d'un programme de petits déjeuners au Québec, et 68,6 millions de dollars pour une cohorte identique dans le reste du Canada.

Réduction de la pression sur le système de santé

Le rapport quantifie également des économies importantes pour le système de santé. L'accès régulier au petit déjeuner est associé à des taux d'obésité plus faibles, ce qui entraîne 114 millions de dollars en coûts de santé évités à l'échelle nationale sur la période de 22 ans.

« D'un point de vue économique, les résultats sont clairs », a déclaré Pierre Emmanuel Paradis, économiste et associé fondateur chez AppEco. « Selon des hypothèses prudentes, les avantages estimés des programmes de petits déjeuners scolaires dépassent systématiquement leurs coûts associés, confirmant que ces programmes représentent une intervention de politique publique efficace. De plus, l'analyse de sensibilité confirme la robustesse de ces conclusions dans l'ensemble des alternatives analysées. »

En appui au Programme national d'alimentation scolaire

Les résultats sont publiés alors que les provinces poursuivent le déploiement du Programme national d'alimentation scolaire, lancé en 2024 avec un investissement fédéral d'un milliard de dollars sur cinq ans. Des ententes sont maintenant en place avec toutes les provinces et tous les territoires depuis mars 2025. Le gouvernement du Canada s'est depuis engagé à rendre le programme permanent, avec une législation maintenant adoptée et un financement annuel de 216,6 millions de dollars.

« Ce rapport fournit exactement le type d'analyse convaincante dont les responsables publics ont besoin pour soutenir les décisions politiques à long terme », a déclaré Judith Barry, co-fondatrice et directrice, relations gouvernementales au Club des petits déjeuners. « Alors que les gouvernements provinciaux et le fédéral renforcent leur soutien aux programmes d'alimentation scolaire, ces résultats démontrent qu'investir dans l'alimentation scolaire est fiscalement responsable, socialement bénéfique et générateur de retombées à long terme qui l'emportent largement sur les coûts initiaux. L'expansion de ces efforts collectifs par le biais du Programme national d'alimentation scolaire aura des impacts durables pour les générations à venir. »

Les modèles de prestation public-privé fonctionnent

Dans le contexte économique actuel, ce rapport souligne que les programmes d'alimentation scolaire représentent des investissements à fort impact et rentables en capital humain, ce qui devrait encourager les donateurs de tous les secteurs à soutenir des solutions éprouvées qui génèrent des retombées mesurables pour notre société.

Cette analyse est la première au Canada à estimer la contribution économique nette globale des programmes de petits déjeuners scolaires à l'aide d'un cadre d'analyse avantages-coûts structuré et confirme que les programmes d'alimentation scolaire publics, privés et communautaires fonctionnent. Plus important encore, les résultats soulignent qu'un modèle efficace de partage des coûts doit être ancré dans une collaboration axée sur la mission sociale, chaque partie prenante jouant un rôle complémentaire.

Le rapport complet, y compris le résumé exécutif et la méthodologie détaillée, est disponible ici.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa gouvernance efficace et reconnu pour sa promotion des produits alimentaires locaux, le Club aide à rejoindre les enfants dans chaque province et territoire du pays. Pour en savoir plus, visitez clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. Sa mission est d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco œuvre auprès de PME, de grandes entreprises, des gouvernements et d'organismes à but non lucratif. Son approche consiste à appliquer les principes et méthodes d'analyse économique et stratégique à une foule de différents secteurs d'activité économique et types de mandats.

SOURCE Club des petits déjeuners

Disponible pour entrevue : Pierre Emmanuel Paradis, AppEco; Renseignements et médias : Noémie Tétreault, [email protected], 514-632-9036