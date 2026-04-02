Le Déjeuner des Grands célèbre ses 20 ans

Présentée par Emballages Carrousel, cette édition anniversaire s'est déroulée dans une ambiance à la fois conviviale et inspirante. Après deux décennies, le Déjeuner des Grands s'impose comme un rendez-vous incontournable en Montérégie, où se rencontrent le réseautage, la générosité et l'engagement social. « Cette édition souligne un jalon important : 20 ans d'innovation, d'audace et de générosité collective pour s'assurer que les leaders de demain ont l'énergie nécessaire pour réussir et s'épanouir. Cette vague de solidarité nourrit et continuera de nourrir les ambitions de notre organisme », confirme Julie Desharnais, présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners. « Alors que les familles et les communautés demeurent confrontées à d'importants défis en matière d'accès à l'alimentation, le Club et ses partenaires continuent de répondre présents. Cette responsabilité partagée est essentielle pour la pérennité des programmes de petits déjeuners », mentionne-t-elle.

Fidèle à la tradition, Benoît Gagnon, entrepreneur et ambassadeur du Club des petits déjeuners, a animé l'événement avec énergie dans une formule dynamique inspirée d'une émission matinale. Entre échanges, prestations et moments forts, la matinée s'est conclue par le dévoilement du montant amassé. « C'est naturel pour moi de redonner aux enfants. Dans la vie, tout le monde ne part pas du même pied d'égalité. Sensibiliser la population à la situation des enfants est crucial, et je suis heureux de contribuer le plus possible aux efforts du Club. », a déclaré Benoît Gagnon.

Pour souligner cette édition marquante, l'auteure-compositrice-interprète et ambassadrice du Club, Roxane Bruneau, a offert une prestation touchante, rappelant avec justesse l'importance de la mission : « Je crois au pouvoir du petit déjeuner parce que je veux que tous les enfants aient une chance égale de réussite, on apprend mieux le ventre plein! »

Le public a également eu droit à une belle surprise : un encan à la criée mené par un autre ambassadeur du Club : l'humoriste et auteur, Laurent Paquin.

Le succès du Déjeuner des Grands repose sur la passion et l'engagement d'un comité organisateur composé de professionnels et professionnelles engagés, devenus de véritables ambassadeurs de la mission du Club :

Serge Audette (Raymond Robert Ltée), Joannie Aumont (Nomad Telecom Rogers), Martine Cloutier (Centre de services scolaire Marie-Victorin), Marie-Ève Goyette (Quai 99), Alain Lapalus (Caisse Desjardins Pierre-Boucher), Katya Landry (Clinique Azur), Johanie Patenaude (Ménard & Associés), Caroline Rioux (Polycontrols), Patrice Spencer (Agence Oz) et Paul Thériault (Stanton Chase).

Le Club des petits déjeuners tient également à remercier chaleureusement Stanton Chase et Raymond Chabot Grant Thornton, partenaires majeurs de l'événement, ainsi que l'ensemble des partenaires et participant(es) pour leur générosité et leur engagement envers les enfants.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

Pour plus de renseignements : Hermanie Desrosiers, [email protected], 514-882-5218