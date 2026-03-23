Club des petits déjeuners : le Défi Fat Bike souffle ses bougies… et fracasse son record!

Pour cette édition anniversaire, la communauté d'affaires et les amateurs de plein air ont encore une fois démontré leur force, leur générosité et leur solidarité. Ensemble, les participantes et participants ont uni leurs efforts pour offrir aux enfants de la région et d'ailleurs au Québec un départ équitable vers la réussite. « Les professionnel(le)s et les entreprises jouent un rôle essentiel dans notre mission. En s'engageant à nos côtés, ils contribuent à renforcer le filet social qui soutient les enfants et les communautés, tout en participant à une responsabilité partagée : celle de favoriser la sécurité alimentaire des élèves, un petit déjeuner nutritif à la fois », a déclaré Julie Desharnais, présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners. Alors que le Club et ses partenaires observent une hausse de fréquentation de 20 % dans les programmes de petits déjeuners, l'appui soutenu des partenaires privés, individuels et publics demeure essentiel pour répondre à la demande toujours croissante.

Cinq ans d'impact pour les enfants, les familles et les communautés

Dans une atmosphère festive et rassembleuse, plus de 170 personnes ont pris part à cette journée de plein air combinant fat bike et raquette. Sous un soleil radieux, l'énergie était à son comble alors que petits et grands ont parcouru les sentiers de Saint-Jérôme au profit du bien-être des enfants. Depuis sa création en 2022, l'événement connaît une croissance fulgurante des revenus, témoignant de l'essor remarquable de sa portée.

Le succès du Défi Fat Bike repose avant tout sur l'engagement d'un comité organisateur passionné, devenu au fil des années de véritables ambassadeurs du Club :

Robert Mailhot (DSC Ressources humaines), David Potvin (Ville de Saint-Jérôme), Michel Trottier (consultant) et Kim Normandin (360 Agency).

Le Club des petits déjeuners remercie chaleureusement le Centre Gai-Luron et la Ville de Saint-Jérôme, ainsi que toutes les personnes participantes, bénévoles et donatrices. Leur enthousiasme et leur engagement contribuent directement à nourrir plus d'enfants chaque matin.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

Pour plus de renseignements : Hermanie Desrosiers, [email protected], 514-882-5218