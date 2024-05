TORONTO, 24 mai 2024 /CNW/ - Cette semaine, l'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) a organisé les ateliers d'aventure de Taïwan à Toronto et à Vancouver, mettant en valeur les riches aventures culturelles, de randonnée et de cyclisme de Taïwan auprès des professionnels du voyage canadiens. Ces ateliers, qui ont fait l'objet d'une commercialisation conjointe avec Baxter Media, le plus important fournisseur de nouvelles et de renseignements sur l'industrie du voyage au Canada, ont permis de présenter Taïwan comme l'une des meilleures destinations pour les Canadiens aventureux.

Participants à l’atelier de l’Administration du tourisme de Taïwan à Toronto (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration)

« De nombreux Canadiens chérissent le plein air. Avec plus de 268 sommets dépassant 3 000 mètres, près de 8 000 kilomètres de pistes cyclables autour de l'île et une abondance de sports et d'activités nautiques, Taïwan est une destination idéale pour les amateurs d'aventure." a déclaré Jin Juang, directeur du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à New York, qui gère le marché de l'est du Canada.

Organisé au célèbre restaurant taïwanais Du Hsiao Yueh, le premier atelier a donné aux professionnels des voyages canadiens des goûts littéraux et figuratifs de ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils envoient leurs voyageurs à Taïwan. Grâce à des présentations données par plusieurs étrangers qui ont partagé leurs expériences de voyage aventureux à Taïwan, ils ont pu donner une nouvelle perspective aux aventures culturelles, de randonnée et de cyclisme que les Canadiens peuvent vivre lorsqu'ils visitent Taïwan.

Lors des ateliers, les participants ont également discuté avec des voyagistes et des compagnies aériennes dans le cadre de séances de rencontres éclair pour aider à établir de nouveaux partenariats qui leur permettraient de créer et de vendre davantage de voyages d'aventure à Taïwan.

Prêt à entreprendre votre propre aventure taïwanaise? Visitez le site eng.taiwan.net.tw pour en savoir plus.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'est du Canada est géré par la succursale de New York de TTA, tandis que le marché de l'ouest du Canada est géré par le bureau de San Francisco de TTA. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est Waves of Wonder, tandis que l'ambassadeur officiel du TTA est OhBear, une caricature de Formosan Black Bear, l'animal national de Taïwan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421969/IMG_1559.jpg

SOURCE Taiwan Tourism Administration

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Alex Trup, [email protected], +1 929 474-6565