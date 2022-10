Les professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine disent NON aux TSO camouflés

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En lutte depuis plusieurs années pour contrer le temps supplémentaire obligatoire (TSO) ainsi que la garde obligatoire, plus de 1700 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes du CHU Sainte-Justine refusent ce mois-ci le système de gardes imposées et comptabilisent leur temps supplémentaire obligatoire afin d'envoyer un message clair à leur employeur et au ministère de la Santé et des Services sociaux : « Nous avons besoin de plus de transparence et de plus d'humanité. »

Caricature de Boris (Groupe CNW/Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN))

Depuis trop d'années, au CHU Sainte-Justine, le portrait réel du temps supplémentaire obligatoire est dissimulé par l'utilisation d'une autre appellation dans le jargon administratif, celle de garde en milieu d'hospitalisation. Ces gardes sont en fait des temps supplémentaires obligatoires (TSO), mais qui sont mis à l'horaire de travail. « Bien que certaines employé-es apprécient le côté prévisible de ces gardes, il n'en reste pas moins que cette pratique amène un manque de transparence sur l'état réel d'épuisement des professionnelles au CHUSJ. Ce n'est ni plus ni moins que du TSO camouflé » de s'exclamer Félix-Olivier Bonneville, président du SPSIC CHU Sainte-Justine.

À ce sujet, le ministre Christian Dubé a même profité d'une de ses conférences de presse à l'automne dernier pour prétendre que le TSO n'existait pas au CHU Sainte-Justine, alors que les derniers chiffres fournis par l'employeur au début de l'été 2022 démontraient plus de 12 000 heures de gardes imposées travaillées durant l'année. Cette vision biaisée de la réalité mine dangereusement le moral de celles qui se dévouent corps et âme pour les enfants du Québec, leurs efforts n'étant tout simplement pas reconnus. En mai 2022, le ministre a annoncé la publication d'un tableau de bord qui permettra de suivre notamment le taux de TSO. Nous doutons fortement de la fiabilité des données publiées par le MSSS.

« L'employeur a démontré de l'ouverture sur certaines demandes des employées, mais refuse toujours de codifier les gardes travaillées comme un TSO. Tant que la codification ne sera pas la bonne, les chiffres du MSSS ne reflèteront pas la réalité du terrain. Il faut appeler un chat un chat. Nous ce qu'on veut, c'est plus de transparence » d'expliquer Félix-Olivier Bonneville, président du SPSIC CHU Sainte-Justine.

L'état du réseau doit nous alerter quant à la nécessité de revaloriser les emplois dans le secteur de la santé et des services sociaux

« Si nous désirons réellement venir à bout de la pénurie de professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, il est primordial que le MSSS mette en place des moyens pour faire preuve de plus de transparence et de justesse dans sa collecte de données et s'il veut devenir l'employeur de choix, il est primordial d'agir notamment sur le TSO et les gardes obligatoires. Le renouvellement de la convention collective qui est à nos portes est une opportunité en or pour enfin redorer le blason de nos services publics et améliorer les conditions de travail si on veut atténuer les problèmes de pénurie de personnel » de terminer Frédéric Lapierre-Justin, représentant du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires à la Fédération de la Santé et des Services sociaux de la CSN (FSSS-CSN).

À propos

Le syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine -CSN (SPSIC CHU Sainte-Justine) compte près de 1 700 membres et est appuyé dans cette revendication par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). La FSSS-CSN compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont près de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

