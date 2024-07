PARIS, 30 juillet 2024 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 a eu lieu le 26 juillet. En tant que véritable « entreprise multiolympique », Unilumin a fourni une superficie totale de plus de 2 600 m2 d'écran à DEL et des solutions de soutien pour les cinq sites intelligents, dont le stade de France, le parc des Princes, le stade CO'Met, et la zone d'activité des amateurs le long de la Seine, où a eu lieu la cérémonie d'ouverture.

Le Stade de France est le plus grand stade en France et l'un des plus grands stades de soccer au monde. Unilumin fournit 480 mètres carrés de terminaux d'affichage ultra HD à DEL pour créer une atmosphère de visionnement immersive.

Le Parc des Princes est le domicile du club de soccer Paris Saint-Germain et l'un des stades de soccer les plus célèbres de France. Le stade fait appel aux produits UsurfaceIII d'Unilumin, qui est le premier écran extérieur à haute luminosité de l'industrie avec CMS « de qualité 10 000 », reproduisant toujours les vraies couleurs sous une lumière forte, et est à l'épreuve de la poussière, de l'eau et de la statique.

Le stade CO'Met, situé dans la ville d'Orléans, utilise différents écrans comme les grands écrans haute définition d'Unilumin, les écrans Magic Cube créatifs et les écrans de clôture. Parmi ceux-ci, l'écran de clôture de stade UsportF24-3 est un produit développé conjointement par la FIBA International Basketball Federation et Unilumin, qui atteint un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 7680 Hz et une imagerie à haute portée dynamique HDR. En même temps, le système adopte une double protection en silicone flexible, qui peut résister efficacement au contact des joueurs ou des accessoires dans le stade.

Les touristes du monde entier avaient de grandes attentes concernant la cérémonie d'ouverture sur la Seine! Dans la zone d'activité des ventilateurs de la Seine, Unilumin a fourni ses produits URMIII, qui constituent un excellent écran de location du genre, avec un démontage et un entretien portatifs, une excellente performance d'affichage et une présentation créative de la forme, pour répondre aux besoins des clients en matière d'installation et de démontage rapides.

À la suite du Championnat d'Europe de football 2024, des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, de la Coupe du monde de basket-ball masculin 2023 de la FIBA et des Jeux asiatiques de 2023, à Hangzhou et d'autres événements sportifs majeurs, Unilumin a de nouveau offert la technologie chinoise à l'étranger avec des normes élevées de conception de systèmes, l'innovation en matière de produits et les conseils techniques sur place, et est devenu l'un des éléments chinois attrayants des Jeux olympiques de 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.unilumin.com/.

