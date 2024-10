SHENZHEN, Chine, 31 octobre 2024 /CNW/ - La célébration du 20e anniversaire d'Unilumin Group et la conférence des partenaires de l'écosystème mondial ont eu lieu avec succès

Célébration du 20e anniversaire d’Unilumin Group (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Le 26 octobre, la célébration du 20e anniversaire « Advancing Together with Metasight » (Avancer ensemble avec la métavision) du Unilumin Group et la conférence des partenaires de l'écosystème mondial ont eu lieu en grande pompe à la base scientifique et technologique d'Unilumin Daya Bay. Le directeur de la scénographie et de l'éclairage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et le directeur de la création et du design global de la société française BK Design, Nicolas Bono, ainsi que des associations industrielles mondiales, des concepteurs, des experts, des partenaires stratégiques mondiaux, des investisseurs et des amis des médias, se sont réunis pour assister aux deux décennies de gloire d'Unilumin et explorer les tendances futures et les grandes perspectives de la technologie de la métavision.

Écosystème de la métavision : Intégration profonde de la technologie et de l'art

Au cours de l'événement, Unilumin Group a présenté de manière exhaustive ses réalisations techniques en matière de Mini/Micro DEL, de tournage virtuel, de location de scène et de lancement des derniers produits, tout en discutant de l'aménagement stratégique de l'écosystème de la métavision et des tendances DEL + IA et des applications novatrices. Unilumin estime que l'orientation future du développement de la technologie d'affichage DEL se concentrera sur la technologie Mini/Micro DEL, avec une intégration élevée, une haute densité et une miniaturisation. Unilumin est en tête dans ce domaine grâce aux technologies COB et MIP, ce qui lui permet d'obtenir une couverture complète des applications de produits. La propriété intellectuelle de la série U-Natural d'Unilumin est un nouveau type de « matériau décoratif » à DEL, permettant de réaliser des effets de décoration texturés hors écran grâce à sa conception unique optique micro-nano, à ses procédés et à ses solutions matérielles COB/MIP. Avec un pas de pixels allant de 0,6 à 2,6, la série résout parfaitement les problèmes de couleur mouchetée et crée une harmonie avec la décoration des lieux. Unilumin a également été pionnier dans les produits d'affichage totalement invisibles MIP Umake SV, les produits COB pour extérieur, et une série de produits innovants, tous développés en interne et contrôlés en termes de coûts, offrant ainsi un soutien accru à ses partenaires.

De plus, Unilumin Group a invité plusieurs concepteurs et experts de renommée internationale à partager des discussions approfondies sur l'application de la technologie de la métavision dans le design intérieur, la performance de scène, les installations artistiques, l'éclairage architectural et plus encore.

En tant que leader mondial dans l'industrie de la métavision et de l'éclairage à DEL, Unilumin s'engage à innover et à faire des percées continues dans les produits d'affichage et d'éclairage à DEL combinés à l'art et au design.

À l'avenir, Unilumin adoptera une position plus ouverte et une perspective mondiale pour promouvoir l'intégration profonde de la technologie et de l'art. Grâce à la coopération étroite de partenaires de l'écosystème mondial, nous favoriserons conjointement le développement de l'écosystème de la métavision et rédigerons ensemble un nouveau chapitre pour l'industrie de la métavision.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.unilumin.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544317/Unilumin_Group_s_20th_Anniversary_Celebration.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544318/image_5016079_21285741.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544319/Unilumin_1.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Jingyi Yao, [email protected]