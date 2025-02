BARCELONE, Espagne, 10 février 2025 /CNW/ - Au salon ISE 2025 à Barcelone, Unilumin Group a une fois de plus démontré son leadership industriel en remportant le prestigieux prix Inavation pour son Upanel II MIP. En tant que l'une des distinctions les plus influentes de l'industrie de l'audiovisuel, ce prix reconnaît la recherche incessante d'Unilumin en matière d'innovation et d'excellence dans la technologie d'affichage à DEL. Cette réalisation souligne les solides capacités de recherche et développement de l'entreprise et son engagement à offrir des solutions de pointe sur le marché mondial.

Au-delà de cette victoire remarquable, Unilumin a fait une déclaration percutante au salon ISE 2025 en présentant ses dernières innovations. L'entreprise a dévoilé trois nouveaux produits - Unatural, Udesign SV et Uslim III O - ainsi que sa plateforme Metasight et ses solutions cinématographiques. Ces innovations ont beaucoup attiré l'attention, et les visiteurs ont pu constater par eux-mêmes l'avenir de la technologie d'affichage à DEL.

La présence de plusieurs marques d'Unilumin, dont Unilumin, LAMPRO et ROE Visual, a assuré une couverture complète du marché, répondant aux divers besoins de l'industrie. Afin de renforcer les partenariats mondiaux, Unilumin a organisé un dîner exclusif d'appréciation de la clientèle, réunissant des chefs de file de l'industrie pour des discussions stratégiques, une grande cérémonie de signature et des activités interactives.

Grâce à cette dernière reconnaissance internationale et à son engagement continu envers l'innovation, Unilumin établit de nouvelles références en matière de technologie à DEL, faisant progresser l'industrie et renforçant l'autonomie des entreprises dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.unilumin.com/.

