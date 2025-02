SHENZHEN, Chine, le 1er févr. 2025 /CNW/ - Le 28 janvier, le Gala du Festival du printemps 2025 de CCTV a ébloui les auditoires du monde entier, alliant tradition et technologie de pointe. En tant que partenaire technique à long terme de CCTV, Unilumin a une fois de plus joué un rôle crucial dans l'élaboration d'éléments visuels époustouflants pour la scène avec des solutions d'affichage à DEL de pointe et du contenu numérique novateur.

Repousser les limites grâce aux éléments visuels en réalité augmentée, réalité étendue et en 3D

Pour le ballet moderne Yi Ren, Unilumin a utilisé des effets spéciaux de l’UE pour capturer pleinement son essence romantique et poétique. (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) À Ascending Heights, Unilumin a utilisé l’IA pour donner vie à la danse traditionnelle du lion. (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

La technologie d'Unilumin intègre harmonieusement les techniques d'IA, de réalité étendue, de jumeau numérique et de production virtuelle, élargissant la scène au-delà des limites physiques. Le spectacle d'ouverture, Ruyi Dance, a donné vie à un serpent doré grâce à la réalité augmentée, créant un spectacle visuel dynamique. À Yi Ren, les effets spéciaux propulsés par l'UE d'Unilumin ont transformé les mouvements des danseurs en ondulations poétiques, alliant danse et technologie.

Unilumin offre une narration de marque améliorée sans lunettes. Pour le segment d'Alibaba Cloud, une expérience visuelle sur le thème de l'espace profond a mis en valeur son infrastructure mondiale, démontrant comment les écrans à DEL immersifs transforment la publicité d'événements.

Innovation visuelle axée sur l'IA

L'un des points saillants était le système de rendu spatial d'IA, mis au point avec l'équipe technique de CCTV. Construit autour du cube à DEL d'Unilumin, il combine le suivi de la caméra, la capture de mouvement, le rendu nDisplay et la reconstruction du champ lumineux pour une profondeur et un réalisme inégalés.

Pour les prestations des chanteurs, la technologie informatique spatiale d'Unilumin a transformé la scène en un environnement immersif et en évolution synchronisée avec le rythme et l'émotion de la musique. Des effets visuels 3D précis ont permis aux téléspectateurs de s'imprégner davantage du récit de la chanson, amplifiant l'impact émotionnel.

Pionnier de l'interaction entre l'humain, le virtuel et l'IA

Unilumin a fait progresser la technologie de l'humain numérique en créant un compagnon de scène virtuel qui a interagi avec le chanteur en temps réel. À Ascending Heights, un lion rendu par l'IA, inspiré de la culture chinoise traditionnelle, a pris le devant de la scène, mettant en valeur le potentiel de l'IA dans l'art du divertissement.

Technologie d'affichage de pointe

Au-delà du contenu numérique, le matériel d'Unilumin a assuré une exécution impeccable. L'écran UGN Ⅱ 1.9 à DEL offre un contraste et une clarté exceptionnels, permettant un rendu visuel précis alimenté par l'IA. La série UMini W, qui met en vedette l'amélioration de l'intelligence artificielle d'Uni-BLC et la technologie EBL+, a fourni un rapport de contraste de 10 000:1 et des éléments visuels de qualité HDR, soutenant la toute première diffusion accessible du Gala pour les auditoires ayant une déficience visuelle ou auditive.

Déterminé à repousser les limites de la technologie d'affichage à DEL, Unilumin continue de redéfinir la conception de la scène et les expériences d'événements en direct, offrant des moments inoubliables grâce à la fusion de l'art et de l'innovation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.unilumin.com/.

