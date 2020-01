Les Producteurs d'œufs du Canada se classent parmi l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour une deuxième année

OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont honorés d'être nommés, pour une deuxième année consécutive, l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens. Ce titre est décerné aux employeurs qui offrent les meilleurs milieux de travail et les meilleurs programmes du pays aux jeunes qui commencent leur carrière.

« Notre organisme est très fier de figurer parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, a déclaré Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'œufs du Canada. Nous reconnaissons l'immense valeur de l'intégration des jeunes dans notre milieu de travail et nous offrons une approche adaptée pour soutenir leur croissance professionnelle. »

Une approche personnalisée de l'intégration de nouveaux employés, des plans de formation individualisés, un programme de développement du leadership et des occasions de bénévolat sont autant de raisons pour lesquelles les jeunes s'épanouissent dans le milieu de travail offert par les Producteurs d'œufs du Canada. Les employés peuvent également bénéficier de services de formation internes, se joindre à diverses équipes de projet interfonctionnelles et participer à des activités de réseautage et de bien-être, comme le populaire café-rencontre avec le chef de la direction, ainsi qu'à des séances de yoga mensuelles.

« Notre approche en matière de mobilisation des employés et de ressources humaines complète notre vision d'être chef de file au sein du système alimentaire du Canada et dans notre collectivité. Nous croyons que des personnes compétentes et engagées ont une incidence positive sur la viabilité à long terme de notre industrie, et nous avons façonné nos programmes axés sur les employés afin d'habiliter notre équipe en conséquence », ajoute M. Lambert.

La culture d'entreprise des Producteurs d'œufs du Canada est reconnue comme l'une des plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital depuis 2014. L'organisme s'est vu décerner le titre de l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour une septième année consécutive. Ces reconnaissances démontrent l'engagement des Producteurs d'œufs du Canada envers leurs employés et les jeunes.

