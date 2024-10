OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous avons célébré les producteurs de volaille, d'œufs et laitiers du Canada avec la Cantine du centre‑ville sur la rue Sparks, à Ottawa. L'événement, qui invitait les parlementaires et la communauté d'Ottawa à déguster des plats faits d'ingrédients locaux, a mis en valeur le dévouement de ces producteurs à soutenir la sécurité alimentaire du Canada.

Les producteurs canadiens de volaille, d’œufs et laitiers présents à la Cantine du centre-ville à Ottawa ont célébré les aliments produits au Canada. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

Des producteurs représentant les Producteurs d'œufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada ainsi que les Producteurs laitiers du Canada ont participé à l'événement et ont répondu à des questions sur l'agriculture. Les producteurs ont également profité de l'occasion pour discuter des politiques et des lois du gouvernement, comme le projet de loi C‑282 (gestion de l'offre), qui permettent au Canada de continuer à accorder la priorité à un système alimentaire national vigoureux. Le soutien a été écrasant : plus d'un millier de personnes ont visité la cantine en plein air pour rencontrer un producteur et manifester leur appui aux aliments produits au Canada.

Grâce à la gestion de l'offre, les producteurs de volaille, d'œufs et laitiers collaborent pour assurer un approvisionnement stable et prévisible de volaille, d'œufs et de lait locaux, tout en offrant des avantages essentiels aux Canadiens. La gestion de l'offre soutient les économies rurales florissantes et l'infrastructure locale et permet aux jeunes d'envisager un avenir en agriculture. Non seulement la gestion de l'offre permet au Canada de produire suffisamment d'aliments pour nourrir les Canadiens tout au long de l'année, mais elle permet aussi de respecter les valeurs et les priorités des Canadiens en offrant des aliments de grande qualité qui sont produits localement. L'un des avantages directs de la gestion de l'offre, c'est qu'il y a des producteurs et des familles agricoles partout au pays qui veillent à ce que les Canadiens aient un accès fiable aux produits de volaille, d'œufs et laitiers.

La Cantine du centre‑ville n'est qu'une des façons dont les producteurs de volaille, d'œufs et laitiers du Canada aident les Canadiens à découvrir d'où proviennent leurs aliments et les outils qu'ils utilisent pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Visitez producteursdoeufs.ca, producteursdepoulet.ca, leseleveursdedindonducanada.ca, chep-poic.ca et producteurslaitiersducanada.ca pour en savoir plus sur les secteurs canadiens de la volaille, des œufs et du lait et sur la façon dont ils accordent la priorité à notre système alimentaire national.

