OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont ravis de saluer SubwayMD Canada pour avoir affiché la marque de certification Assurance qualité des œufsMC (AQO®) sur ses menus de déjeuner en magasin et en ligne dans ses restaurants partout au Canada. La marque de certification figurera également dans l'application numérique du restaurant.

Subway(MD) Canada affiche maintenant la marque de certification Assurance qualité des œufs(MC) (AQO®) sur les menus de déjeuner de ses restaurants partout au Canada, sur ses menus en ligne et dans son application numérique. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

« Nous sommes ravis de voir SubwayMD Canada adopter aussi largement la marque de certification AQO®, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Cette marque de certification représente notre engagement à produire des œufs selon des normes rigoureuses qui s'appliquent aux domaines des soins aux animaux et de la salubrité des aliments. Le leadership de SubwayMD Canada dans la promotion de la marque AQO® démontre son ferme engagement à s'approvisionner en produits canadiens, produits par des agriculteurs canadiens, selon les normes canadiennes. Ces normes font partie de nos programmes nationaux et sont essentielles pour appuyer la solidité de l'industrie ovocole. »

« La mise en valeur de la marque de certification AQO® est un prolongement naturel de notre engagement déjà fort à soutenir les agriculteurs canadiens qui travaillent d'arrache-pied », a déclaré Courtney Hindorff, directeur général de SubwayMD Canada. « En tant que chef de file de la restauration rapide au Canada et partout dans le monde, nous sommes fiers de servir des aliments délicieux, et les associations avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, comme les producteurs d'œufs canadiens, sont un élément clé de la réalisation de cette promesse envers nos clients. »

Tous les œufs certifiés AQO® respectent les normes rigoureuses du programme Propreté d'abord - Propreté toujours® et du Programme de soins aux animaux des Producteurs d'œufs du Canada. Bien que ces programmes soient en place depuis des décennies, la marque de certification AQO® représente une nouvelle façon visuelle de reconnaître les œufs produits selon ces normes élevées. L'inclusion de la marque de certification AQO® sur les menus et les emballages dans les restaurants et les magasins offre aux Canadiens un moyen rapide et facile de reconnaître les œufs en lesquels ils ont confiance.

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme de certification AQO®.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau de milliers de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs dévoués) qui s'engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale. Subwayᴹᴰ est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2024.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Personne-ressource pour les médias : Elissa Zaks, Agente principale des relations publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343-777-6433