OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada (POC) sont ravis d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. C'est la 14e année consécutive que l'organisation est reconnue pour le leadership dont elle fait preuve en favorisant un milieu de travail exceptionnel dans la région métropolitaine d'Ottawa-Gatineau. L'évaluation est effectuée en fonction d'un éventail de critères, dont l'environnement de travail, les avantages sociaux, le perfectionnement des membres du personnel et l'engagement communautaire.

Une culture de travail axée sur les membres du personnel qui encourage la collaboration, valorise la rétroaction et favorise un sentiment d’appartenance définit ce que c’est que de travailler aux Producteurs d’œufs du Canada. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

Les POC ont été choisis pour leur culture de travail axée sur les membres du personnel qui encourage la collaboration, valorise la rétroaction et favorise un sentiment d'appartenance. Cette approche en matière de ressources humaines est ancrée dans de nombreuses initiatives de longue date qui soutiennent les membres de l'équipe et dans une volonté d'adapter les programmes pour rester au diapason des pratiques exemplaires. Les POC offrent une rémunération concurrentielle, des congés payés pour le bénévolat et des occasions de perfectionnement professionnel. En 2025, des entretiens de maintien en poste ont été mis en œuvre, et des améliorations ont été apportées au système d'évaluation du rendement. L'objectif : soutenir une approche bien définie pour établir des objectifs et saisir la rétroaction du personnel.

« L'une des parties fondamentales de notre philosophie d'entreprise est la valeur profonde que nous accordons à la collaboration et à la création de liens forts au sein de notre équipe. C'est le travail acharné et le dévouement de notre personnel qui nous permettent de nous attaquer aux problèmes difficiles et de réaliser notre mission, a déclaré Drew Black, chef de la direction des POC. On peut ressentir le sentiment d'appartenance en entrant dans nos bureaux, et je crois fermement que notre capacité à travailler ensemble est la clé de notre succès collectif. Cet honneur est rendu en reconnaissance de notre équipe solide et de ses nombreuses contributions importantes à notre secteur. »

Avec un personnel comptant plus de 70 membres à temps plein, les POC favorisent des liens solides entre les services et avec un large éventail d'intervenants et de partenaires. Cette approche collaborative permet au personnel de travailler ensemble, en appuyant des mesures qui favorisent la réactivité au marché, la recherche, la durabilité, le marketing et une vaste gamme de programmes novateurs. Ces efforts assurent un approvisionnement stable d'œufs salubres et nutritifs et améliorent la sécurité alimentaire des collectivités canadiennes.

Cette reconnaissance comme un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale souligne le dévouement des POC envers leurs employés. L'organisation d'Ottawa détient aussi le titre de l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du CanadaMC par Waterstone Human Capital et a été intronisé au panthéon des organisations ayant les cultures d'entreprise les plus admirées du CanadaMC.

